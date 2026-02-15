Futuro Nazionale | al via il tesseramento il 1° marzo 2026

Il 1° marzo 2026, Futuro Nazionale avvia le iscrizioni per rafforzare il suo gruppo di sostenitori. La decisione nasce dalla volontà di ampliare la rete di membri e coinvolgere più cittadini nel progetto politico. Nel primo giorno di tesseramento, sono previste diverse iniziative per incentivare le adesioni e far conoscere i programmi del movimento.

Il 1° marzo 2026 si apre ufficialmente il tesseramento a Futuro Nazionale, il movimento politico che punta a consolidare una comunità più che un semplice partito. Secondo i promotori, l’iniziativa rappresenta l’avvio di “una stagione” e non di una semplice campagna elettorale. Il movimento si presenta come portatore di valori centrali, sintetizzati nell’acronimo VITALE: V come Virtù – il coraggio di affrontare temi che altri evitano; I come Identità – radici profonde e orgoglio italiano; T come Tradizione – rispetto della storia e della civiltà nazionale; A come Amore – per la famiglia, per il popolo e per la Patria; L come Libertà – senza compromessi e senza paura; E come Energia ed Eccellenza – la spinta di chi vuole contribuire a rilanciare l’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Roberto Vannacci ha scelto Annamaria Frigo come responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale.

