Fusignano via al cantiere per la Casa della Comunità

A Fusignano, il cantiere per la nuova Casa della Comunità è partito questa settimana, dopo che il Comune ha ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro. La decisione di avviare i lavori arriva in risposta alla crescente domanda di servizi sanitari nel territorio. La struttura sorgerà vicino al centro cittadino e offrirà servizi rinnovati e più accessibili ai cittadini.

Fusignano: Cantiere Aperto per la Nuova Casa della Comunità, 3,5 Milioni di Euro per un Polo Sanitario Innovativo. Fusignano si prepara a un importante rinnovamento del suo sistema sanitario locale. È ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione di una nuova Casa della Comunità, un progetto da 3,5 milioni di euro interamente finanziato dall'Ausl della Romagna, che offrirà servizi socio-sanitari più moderni ed efficienti ai cittadini del territorio. L'intervento prevede la demolizione della struttura esistente e la costruzione di un edificio a basso consumo energetico, con completamento previsto per ottobre 2027.