Fucecchio | fiamme in appartamento nella notte salvato un uomo Famiglie in strada

Da firenzepost.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026, un incendio scoppiato in un appartamento di Fucecchio ha costretto le famiglie a evacuare le case. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma un uomo è riuscito a essere salvato dai vigili del fuoco intervenuti prontamente. Sul posto, le persone si sono radunate in strada, nervose e curiose di capire cosa fosse successo.

FUCECCHIO (FIRENZE) – Incendio in un appartamento a Fucecchio nella notte fra il 14 e il febbraio 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 02:20 nel viale Cristoforo Colombo.Sul posto inviate due squadre di cui una dal comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco e un’autoscala. I Vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’appartamento invaso dai fumi della combustione e hanno evacuato un uomo affidato al personale sanitario per accertamenti e estinto l’incendio che si è sviluppato all’interno di un locale. Durante le fasi di soccorso le altre famiglie sono scese in strada. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fucecchio fiamme in appartamento nella notte salvato un uomo famiglie in strada

© Firenzepost.it - Fucecchio: fiamme in appartamento nella notte, salvato un uomo. Famiglie in strada

Fiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta paura

Nella notte, un incendio divampa in un appartamento a Fucecchio, causando l’intossicazione di una persona e lo sgombero di alcune famiglie.

Appartamento in fiamme nella notte: due donne salvate a San Sisto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fiamme in un appartamento nel cuore della notte; Incendio in un appartamento, evacuato un uomo; Fucecchio, incendio in viale Colombo: salvato un uomo dai vigili del fuoco; Incendio in un appartamento evacuato un uomo.

fucecchio fiamme in appartamentoFiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta pauraE’ successo a Fucecchio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare il rogo ... msn.com

Fiamme in un appartamento nel cuore della notteFUCECCHIO: Due squadre dei Vigili del fuoco hanno messo in salvo un uomo, soccorso poi dai sanitari del 118. Le altre famiglie si sono riversate in strada ... toscanamedianews.it