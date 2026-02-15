Fucecchio | fiamme in appartamento nella notte salvato un uomo Famiglie in strada

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026, un incendio scoppiato in un appartamento di Fucecchio ha costretto le famiglie a evacuare le case. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma un uomo è riuscito a essere salvato dai vigili del fuoco intervenuti prontamente. Sul posto, le persone si sono radunate in strada, nervose e curiose di capire cosa fosse successo.

FUCECCHIO (FIRENZE) – Incendio in un appartamento a Fucecchio nella notte fra il 14 e il febbraio 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 02:20 nel viale Cristoforo Colombo.Sul posto inviate due squadre di cui una dal comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco e un'autoscala. I Vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'appartamento invaso dai fumi della combustione e hanno evacuato un uomo affidato al personale sanitario per accertamenti e estinto l'incendio che si è sviluppato all'interno di un locale. Durante le fasi di soccorso le altre famiglie sono scese in strada.