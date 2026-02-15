Fubine 45 anni di teatro e comunità | spettacolo itinerante sul Po e nuove sfide per la compagnia storica

La Compagnia Teatrale Fubinese festeggia 45 anni di attività, spinta dalla passione per il teatro e il coinvolgimento della comunità locale. La decisione di portare uno spettacolo itinerante sul fiume Po nasce dall’obiettivo di avvicinare il pubblico a nuove esperienze culturali. La compagnia, che ha sempre lavorato per unire arte e solidarietà, ha scelto questa occasione per sperimentare con ambientazioni diverse, coinvolgendo anche volontari e cittadini lungo il corso d’acqua.

Quarantacinque anni di palcoscenico e solidarietà: la Compagnia Teatrale Fubinese guarda al futuro. La Compagnia Teatrale Fubinese, un punto di riferimento culturale del Monferrato, celebra il suo 45° anniversario con un programma di eventi che spazia tra teatri tradizionali e location insolite, fino a un innovativo spettacolo itinerante sul fiume Po. Fondata nel 1981, la compagnia guidata da Franco Mordiglia intende rafforzare il suo ruolo di aggregazione sociale e promozione del territorio, investendo anche sui giovani talenti locali. Un'avventura iniziata nel 1981: la storia di una compagnia teatrale di provincia.