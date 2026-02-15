Frosinone e Monza rispondono al Venezia capolista. La squadra di Alvini supera 2-0 lo Spezia di Donadoni: in gol Kvernadze e Ghedjemis. Assegnati e poi revocati al Var due rigori per i liguri. Al Picco presente anche Pio Esposito per tifare i suoi ex compagni. La formazione di Bianco ribalta la Juve Stabia all’U-Power Stadium: da 0-1 a 2-1. La sblocca l’ex Mosti dopo un erroraccio di Thiam, il solito Hernani pareggia i conti. Poi Petagna – entrato dalla panchina – regala il successo ai padroni di casa. Gli uomini di Abate si fermano dopo nove risultati utili consecutivi. La classifica resta invariata: gialloblù secondi con 52 punti a -1 dalla vetta, biancorossi terzi a quota 51. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frosinone e Monza vincono e non mollano il Venezia. Bari, l'ennesimo disastro

Nella giornata di campionato, il Frosinone conferma la vetta con una vittoria, mentre Venezia e Monza ottengono risultati convincenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie B, il Venezia e Monza vincono in rimonta e dominano la classifica. Palermo quarto a -3 dalla A; Serie B: il Venezia espugna Frosinone, Monza e Palermo inseguono; Frosinone, tris ad Avellino e Monza scavalcato: è secondo. L'Empoli va ko in casa e ora rischia; Serie B: vincono Venezia, Palermo, Sampdoria, Catanzaro e Mantova.

Frosinone e Monza vincono e non mollano il Venezia. Bari, l'ennesimo disastroI laziali superano lo Spezia 2-0 fuori casa, i brianzoli ribaltano la Juve Stabia e rimangono attaccati alla capolista. Colpaccio Sudtirol in Puglia ... msn.com

Serie B, finali: Frosinone e Monza vincono, Südtirol corsaro a Bari. Palermo quarto a -4 dal secondo postoIl Palermo, dopo il 3-0 all’Entella, resta quarto a quota 48 punti, a -4 dal Frosinone secondo e a -5 dalla vetta occupata dal Venezia. I rosanero torneranno in campo sabato alle 15:00 al Renzo ... ilovepalermocalcio.com

Frosinone e Monza rispondono con i 3 punti e accorciano in vetta alla classifica! Il Südtirol espugna il San Nicola #SerieBKT #LaBChannel facebook

#Venezia corsaro a #Frosinone, sorpasso #Monza e rincorsa #Palermo; nei bassifondi della #SerieB, vittorie pesantissime per #Mantova e #Sampdoria Alessandro Chiarabini x.com