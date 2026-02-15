Frosinone | attacchi incendiari contro la casa degli zii fermato 31enne
A Paliano, nel Frosinone, un 31enne è stato arrestato dopo aver dato fuoco alla casa degli zii, un gesto che ha provocato danni ingenti alla struttura. Questo episodio si è verificato nella notte, quando le fiamme hanno avvolto il vecchio casale in campagna, costringendo i vicini a chiamare i vigili del fuoco.
Un’escalation di atti intimidatori e incendiari ha colpito la casa degli zii di un giovane a Paliano, in provincia di Frosinone. Nella mattinata del 12 febbraio scorso, i Carabinieri della stazione di Paliano, sotto la direzione della compagnia di Anagni, hanno deferito in stato di libertà un 31enne del posto. L’uomo è ritenuto responsabile di gravi episodi intimidatori e della detenzione di materie esplodenti. Dettagli degli episodi intimidatori. Questa operazione è il risultato di una serie di atti intimidatori rivolti a una coppia di coniugi residenti a Paliano. Secondo la ricostruzione fornita dai militari, il sospettato, spinto da pregressi dissapori familiari, lo scorso 7 dicembre ha lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile sul terrazzo dell’abitazione degli zii. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Paliano. Per vecchi dissapori lancia bottiglie incendiarie contro la casa degli zii. I Carabinieri identificano e denunciano l’autore
Il 12 febbraio, un uomo di Paliano ha lanciato bottiglie incendiarie contro la casa degli zii a causa di vecchi dissapori.
Lancia molotov sul terrazzo degli zii. Fermato dai carabinieri
Un uomo di 31 anni ha lanciato una bottiglia molotov sul terrazzo degli zii, causando paura tra i residenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paliano, attacchi incendiari: identificato l’autore; 31enne lancia molotov contro la casa degli zii a Paliano, fermato dai carabinieri; Paliano, molotov contro la casa degli zii: denunciato 31enne dopo due attacchi incendiari; Morolo – Oggi la presentazione dell’ultima opera di Caperna.
Paliano. Lancia bottiglie incendiarie contro la casa degli zii, identificato e denunciato dai carabinieriTrovati e sequestrati una tanica contenente residui di liquido infiammabile e gli indumenti utilizzati durante l'ultimo attacco. tunews24.it
Paliano, attentato incendiario contro un'abitazione: denunciato un 31enneI carabinieri della stazione di Paliano, con il coordinamento della Compagnia di Anagni, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 31 ... msn.com
KICK OFF. . KickOff Anteprima, tutte le anticipazioni su Spezia-Frosinone-Venezia e sulla 25^ giornata di Serie B L'appuntamento classico del venerdì sera che anticipa tutti i temi del weekend di Serie B, con particolare attenzione sulla sfida che vede protagon facebook
Per rinforzare l’attacco anche dopo l’infortunio di #Camarda il @OfficialUSLecce ha scelto #Cheddira del @SassuoloUS, punta che l’allenatore Di Francesco conosce e apprezza per averlo già allenato a #Frosinone. Previsti dei dialoghi fra club per cercar x.com