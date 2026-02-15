A Paliano, nel Frosinone, un 31enne è stato arrestato dopo aver dato fuoco alla casa degli zii, un gesto che ha provocato danni ingenti alla struttura. Questo episodio si è verificato nella notte, quando le fiamme hanno avvolto il vecchio casale in campagna, costringendo i vicini a chiamare i vigili del fuoco.

Un’escalation di atti intimidatori e incendiari ha colpito la casa degli zii di un giovane a Paliano, in provincia di Frosinone. Nella mattinata del 12 febbraio scorso, i Carabinieri della stazione di Paliano, sotto la direzione della compagnia di Anagni, hanno deferito in stato di libertà un 31enne del posto. L’uomo è ritenuto responsabile di gravi episodi intimidatori e della detenzione di materie esplodenti. Dettagli degli episodi intimidatori. Questa operazione è il risultato di una serie di atti intimidatori rivolti a una coppia di coniugi residenti a Paliano. Secondo la ricostruzione fornita dai militari, il sospettato, spinto da pregressi dissapori familiari, lo scorso 7 dicembre ha lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile sul terrazzo dell’abitazione degli zii. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: attacchi incendiari contro la casa degli zii, fermato 31enne

