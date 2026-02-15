Frontale sulla Provinciale auto vola nel prato | donna soccorsa in codice rosso

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo un frontale tra due auto avvenuto sabato 14 febbraio ad Agnosine, a causa di un’alta velocità e di un sorpasso azzardato. L’incidente è accaduto all’incrocio tra la Provinciale 79 e la strada verso l’area industriale, dove uno dei veicoli si è capovolto e ha terminato la corsa nel prato vicino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto la donna dall’auto e l’hanno portata in ospedale in codice rosso.

Violento schianto frontale nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio ad Agnosine, all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale 79 e la strada che conduce alla zona artigianale. Nell’impatto una delle vetture è stata sbalzata fuori strada, finendo nel prato a diversi metri di distanza. Erano da poco passate le 18.30 quando una Cupra, guidata da un 54enne, si è scontrata con una Golf Gti a bordo della quale viaggiava una coppia di Lumezzane. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: sul posto sono arrivate a sirene spiegate un’ambulanza e un’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Salò.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Frontale tra auto sulla Provinciale: 3 feriti soccorsi in codice rosso Stamattina sulla Strada Provinciale 237 del Caffaro si è verificato un incidente frontale tra due veicoli, che ha causato tre feriti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scontro frontale auto-camion dei rifiuti: morta 25enne; Frontale sulla Provinciale, auto vola nel prato: donna soccorsa in codice rosso - BresciaToday; Cernusco sul Naviglio, schianto frontale fra auto e scooter sulla provinciale: in fin di vita ragazzo di 20 anni; Scontro frontale sulla provinciale, tre persone ferite. Frontale sulla Provinciale, auto vola nel prato: donna soccorsa in codice rossoViolento schianto frontale nel tardo pomeriggio di sabato 14 febbraio ad Agnosine, all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale 79 e la strada che conduce alla zona artigianale. Nell’impatto una delle ... bresciatoday.it Scontro frontale tra auto e moto sulla Provinciale, 46enne in codice rossoLo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Torre Lapillo-San Pancrazio Salentino. Ad avere la peggio il conducente ... leccenews24.it Due auto si ribaltano dopo scontro frontale: tre feriti Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 44, nel tratto di strada che collega Bivio Gulfa e Sambuca di Sicilia... facebook