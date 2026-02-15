Frida Baby quando la sessualizzazione minorile viene usata come marketing

Frida Baby ha lanciato una campagna pubblicitaria che ha suscitato polemiche, perché ha utilizzato immagini che alcuni considerano troppo sessualizzate per i minori. La scelta ha acceso il dibattito sul limite tra pubblicità accattivante e sfruttamento dell’immagine dei bambini per attirare l’attenzione. Un esempio concreto riguarda una delle pubblicità, in cui una bambina indossa abiti improbabili per la sua età, con pose che richiamano spesso il mondo adulto.

Il politically correct è diventato insidioso, ormai è vietato parlare di qualsiasi cosa. Fare allusioni o riferimenti espliciti su argomenti delicati è pressoché impossibile. Oggigiorno, secondo molti "non si può dire più niente". Un parere che arriva da comici, personaggi televisivi o presentatori, non solo dal signore pensionato al bar. Eppure, sottratta la soggettività (seppur discutibile in alcuni casi) esiste una tipologia di satira riprovevole: quella che coinvolge la sessualizzazione minorile. È capitato con Balenciaga o Vogue Enfant, oggi l'accusa ricade su Frida Baby. Il brand, finito antecedentemente sotto i riflettori per il marketing estremamente esplicito, riesce a far parlare (negativamente) ancora di sé.