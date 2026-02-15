Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 15 febbraio tv streaming italiani in gara
Oggi, domenica 15 febbraio, si assegnano medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché la finale dei dual moguls maschili si svolge a Livigno, in provincia di Sondrio, alle ore 10. La gara si tiene tra le montagne innevate di Livigno, dove gli atleti si sfidano per il podio davanti a un pubblico di appassionati.
Oggi domenica 15 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle dual moguls maschili alle ore 10.30: il canadese Mikael Kingsbury cercherà di riscattarsi dopo la beffa subita nelle moguls e Cooper Woods cercherà quella che sarebbe una doppietta stupefacente. In casa Italia i riflettori saranno puntati sulle qualificazioni del Big Air maschile, che inizieranno alle ore 19.30 e dove vedremo impegnato l'unico azzurro di giornata: Miro Tabanelli si rimetterà in gioco dopo non essere riuscito a superare il taglio nello slopestyle e proverà a meritarsi l'ammissione alla finale, riservata ai migliori dodici classificati del turno preliminare.
Oggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
