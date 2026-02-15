Fratelli d’Italia si trova nel caos dopo che Marco Dondolini ha deciso di sostenere la maggioranza di Del Ghingaro, provocando reazioni di scontento tra i membri del partito. La mozione di sfiducia contro il coordinatore è stata presentata oggi, segnando un punto di rottura in un clima già teso. Nei mesi scorsi, più membri avevano già espresso dubbi sulla sua linea politica, e questa decisione ha fatto esplodere le tensioni.

Un pesante atto che alza il coperchio su mesi di insofferenza dentro Fratelli d’Italia. Presentata infatti la mozione di sfiducia contro il coordinatore Marco Dondolini, ritenuto "non più idoneo al ruolo" per aver tradito la linea politica del partito a seguito del sostegno alla maggioranza Del Ghingaro. Il malumore coinvolge non solo la gran parte del coordinamento comunale ma anche degli iscritti, tra riunioni sollecitate e mai convocate, posizioni concordate e non osservate e tesserati depennati dalla chat se in dissenso con Dondolini e quindi non più ’fedelissimi’. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recente voto favorevole di FdI al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune che ha di fatto dato granitica stabilità a Del Ghingaro & co, rivelando al contempo il chiaro cambio di rotta dei rappresentanti di opposizione in quella che viene definita da alcuni esponenti meloniani "una situazione deisamente anomala". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratelli d’Italia è nella bufera: "Dondolini ha tradito la linea"

Recentemente, un commento infelice su Facebook ha attirato l'attenzione, seguito da una dichiarazione del coordinatore di Fratelli d'Italia che si è dimesso dopo le polemiche.

Una recente dichiarazione del segretario di Fratelli d’Italia di Empoli, Isacco Cantini, ha suscitato polemiche in seguito a commenti ritenuti offensivi.

