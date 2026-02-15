Fratelli d’Italia è nella bufera | Dondolini ha tradito la linea
Fratelli d’Italia si trova nel caos dopo che Marco Dondolini ha deciso di sostenere la maggioranza di Del Ghingaro, provocando reazioni di scontento tra i membri del partito. La mozione di sfiducia contro il coordinatore è stata presentata oggi, segnando un punto di rottura in un clima già teso. Nei mesi scorsi, più membri avevano già espresso dubbi sulla sua linea politica, e questa decisione ha fatto esplodere le tensioni.
Un pesante atto che alza il coperchio su mesi di insofferenza dentro Fratelli d’Italia. Presentata infatti la mozione di sfiducia contro il coordinatore Marco Dondolini, ritenuto "non più idoneo al ruolo" per aver tradito la linea politica del partito a seguito del sostegno alla maggioranza Del Ghingaro. Il malumore coinvolge non solo la gran parte del coordinamento comunale ma anche degli iscritti, tra riunioni sollecitate e mai convocate, posizioni concordate e non osservate e tesserati depennati dalla chat se in dissenso con Dondolini e quindi non più ’fedelissimi’. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il recente voto favorevole di FdI al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune che ha di fatto dato granitica stabilità a Del Ghingaro & co, rivelando al contempo il chiaro cambio di rotta dei rappresentanti di opposizione in quella che viene definita da alcuni esponenti meloniani "una situazione deisamente anomala". 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Comunisti vi stermineremo anche in Italia", dopo la bufera il coordinatore di Fratelli d'Italia si è dimesso
Recentemente, un commento infelice su Facebook ha attirato l'attenzione, seguito da una dichiarazione del coordinatore di Fratelli d'Italia che si è dimesso dopo le polemiche.
"Comunisti vi stermineremo", bufera sul coordinatore di Fratelli d'Italia
Una recente dichiarazione del segretario di Fratelli d’Italia di Empoli, Isacco Cantini, ha suscitato polemiche in seguito a commenti ritenuti offensivi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Fratelli d'Italia, il curioso applauso 'chiamato' da Donzelli per le telecamere; Giorno del Ricordo: Fratelli d’Italia e Forza Italia lasciano l’aula; Sondaggio elezioni, effetto Vannacci e coalizioni più vicine: come cambia il voto oggi; Le firme di Fratelli d’Italia contro Albanese. L’Onu la difende e parla di minacce.
Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme per togliere l’incarico Onu a Francesca AlbaneseSulla scia delle polemiche legate alle presunte dichiarazioni di Francesca Albanese che hanno fatto infuriare Francia e Germania, FdI ha lanciato sui social ... fanpage.it
Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazzaNonostante una giornata segnata da piogge intense, il Circolo di Fratelli d’Italia Cremona ha portato avanti con determinazione la ... cremonaoggi.it
“Sempre per l’Italia”: oggi a Roma la Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia facebook
Ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo. Firma anche tu per chiedere la revoca immediata del suo mandato all’ONU. Firma: fratelli-italia.it/albanese-dimis… x.com