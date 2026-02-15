Francesco Rocca al Quarticciolo rilancia il progetto da 30 milioni di euro per l' emergenza abitativa

Francesco Rocca ha annunciato il rilancio del progetto da 30 milioni di euro per l'emergenza abitativa nel quartiere Quarticciolo, dopo aver visitato alcuni immobili Ater degradati. Il governatore della Regione Lazio ha deciso di investire nuovamente in questo intervento, che mira a riqualificare le case popolari e offrire nuove soluzioni agli abitanti in difficoltà. Durante l'incontro, Rocca ha ascoltato le testimonianze di residenti e ha promesso di accelerare i lavori per migliorare le condizioni di vita nel quartiere.

Dopo averlo annunciato a dicembre, il governatore del Lazio va nel quartiere oggetto di un maxi-investimento e sulle note di "Lose Yourself" di Eminem promette nuovi alloggi Ater da assegnare "Consegniamo un progetto ambizioso per restituire spazi dignitosi, servizi e opportunità - ha detto Rocca da piazza del Quarticciolo - in un quartiere romano troppo a lungo lasciato ai margini, Lo facciamo al fianco del Governo, che ha inserito questo territorio nel programma di interventi del 'Decreto Caivano'. Il Quarticciolo merita presenza, attenzione e futuro". Nei piani della Regione, tramite l'Ater, c'è il recupero di 78 alloggi popolari "da assegnare a chi ne ha più bisogno", in uno stabile abbandonato di via Ugento: "Il Quarticciolo merita presenza, attenzione e futuro.