Frana a Rocca d' Arce paura nel centro storico

Una frana improvvisa in via Re Manfredi a Rocca d'Arce ha causato danni alle abitazioni e ha messo in allerta i residenti del centro storico. La forte pioggia della notte ha indebolito il terreno, portando al crollo di una parete di tufo che si è staccata dalla collina sovrastante. Alcune case vicine sono state evacuate per sicurezza, mentre i vigili del fuoco stanno valutando i danni.

Chiusa la strada provinciale sottostante. Non si esclude di dover evacuare abitazioni Il maltempo ha provocato danni nel comune di Rocca D'Arce, dove nella notte, in via Re Manfredi, si è verificato un crollo con movimento franoso di notevoli dimensioni. La frana, avvenuta all'ingresso del centro storico, ha portato il sindaco, Rocco Pantanella, ad emettere un'ordinanza contigibile e urgente. Sul posto i carabinieri di Arce, i vigili del fuoco, la Protezione civile comunale, i tecnici, la Polizia municipale e il personale comunale. Presente anche l'ingegnere comunale Luca Folcarelli.