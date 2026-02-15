Fortitudo Bologna vince a Ruvo di Puglia in un finale avvincente
La Fortitudo Bologna ha vinto a Ruvo di Puglia perché ha saputo mantenere alta la concentrazione nel finale. La squadra emiliana ha preso il comando negli ultimi minuti, sfruttando un’ottima difesa e alcuni tiri decisivi. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, dopo un duello combattuto fino all’ultimo secondo.
La sfida in trasferta tra Ruvo di Puglia e Fortitudo Bologna ha proposto una contesa intensa, contraddistinta da lottata determinazione e gestione del ritmo. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ospite ha saputo imprimere una svolta decisiva nella ripresa, capitalizzando l’energia residua degli avversari negli ultimi minuti e chiudendo la partita con una prestazione complessiva convincente. La partita ha visto Ruvo di Puglia mantenere alta la competitività per tre quarti, poi la Fortitudo ha accelerato nei momenti chiave della seconda parte di gara. L’equilibrio iniziale ha lasciato spazio a una progressiva supremazia ospite, trainata dalla capacità di leggere i momenti decisivi e di tradurli in una serie di azioni efficaci sia in attacco sia in difesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
La Fortitudo Bologna si prepara a giocare a Ruvo di Puglia dopo aver vinto a Torino, perché vuole ottenere il secondo successo consecutivo.
