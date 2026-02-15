Forlì il Ferrari Club celebra i marshall | svelati i segreti e le responsabilità dietro le corse automobilistiche

Il Ferrari Club di Forlì ha organizzato un evento dedicato ai marshall di pista per il 19 febbraio 2026, a causa della crescente attenzione verso il ruolo fondamentale di queste figure durante le gare automobilistiche. Durante l’iniziativa, i partecipanti avranno modo di scoprire i compiti quotidiani e le sfide che affrontano i volontari che gestiscono le bandiere, posizionano le barriere e intervengono in caso di incidenti. La serata si svolgerà nella sede di VolontàRomagna, dove saranno presentate storie di marshall e dimostrazioni pratiche sul campo.

Dietro le Quinte della Velocità: Il Ferrari Club di Forlì Illumina il Mondo dei Marshall di Pista. Il Ferrari Club di Forlì organizza per giovedì 19 febbraio 2026, presso la sede di VolontàRomagna, un evento dedicato ai marshall di pista, figure essenziali ma spesso poco conosciute del motorsport. L'iniziativa, intitolata "Le sentinelle in pista – I marshall e il dietro le quinte delle corse", vuole valorizzare la competenza, la passione e lo spirito di servizio di chi garantisce la sicurezza e il corretto svolgimento delle competizioni automobilistiche. Un Mondo Nascosto: Competenze e Responsabilità.