Fondi per il recupero dell’ex Fiera | Riporteremo il decoro in questa zona

Fondi ha annunciato un investimento di circa un milione di euro per riqualificare l’ex Fiera, dopo che il terremoto del 2012 ha danneggiato pesantemente la zona. L’obiettivo è restituire decoro e vivibilità a un’area ancora segnata dalle conseguenze del sisma, che ha portato alla chiusura di molte attività commerciali e lasciato edifici in condizioni di abbandono. La ristrutturazione mira a riportare vita e ordine in uno dei quartieri più colpiti dalla calamità naturale.

Concordia prova a chiudere un'altra pagina delle ferite inferte dal terremoto del 2012, una vicenda che ha lasciato segni ancora evidenti nel suo centro storico, che ha sofferto un progressivo spopolamento delle tante attività commerciali che insistevano sulla via principale. Tantissimi negozi dopo il maggio 2012 hanno trovato ospitalità in un'area prossima al centro tra via Pederzoli e via Martiri (ex Fiera). Qui furono posti i moduli che per anni hanno garantito la sopravvivenza e la continuità degli esercizi commerciali "sfollati". E' di questi giorni la notizia che l'area in questione, usata per la delocalizzazione temporanea delle attività commerciali, sarà riqualificata.