Fondazione Mast Mancuso chiude il ’Laboratorio di etica’

Da ilrestodelcarlino.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vito Mancuso ha deciso di chiudere il ‘Laboratorio di etica’ della Fondazione Mast a causa della mancanza di partecipanti sufficienti. Domani alle 18.30, lo scrittore tornerà nell’Auditorium della fondazione per l’ultima serata dell’ottava edizione, dedicata a esplorare le diverse manifestazioni del negativo e le sue caratteristiche. Durante l’incontro, Mancuso approfondirà i temi legati alla natura del male e alle sue ripercussioni sulla società moderna.

Domani alle ore 18.30 Vito Mancuso torna negli spazi dell’Auditorium della Fondazione Mast per l’ottava edizione del Laboratorio di Etica dedicato a Il negativo e le sue forme. Quest’ultimo incontro lo vedrà trarre le conclusioni rispetto a quanto emerso sul tema dai precedenti incontri con gli ospiti Paolo Nori, Giovanni Allevi e Roberta De Monticelli. Il negativo costituisce senza dubbio la più grande aporia per la teologia: "si Deus est, unde malum?", ovvero: se Dio c’è, da dove viene il male? Anche alla luce degli incontri precedenti, Mancuso presenterà la sua proposta teologica da sempre attenta al male e al " dolore innocente " che ne consegue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fondazione mast mancuso chiude il 8217laboratorio di etica8217

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Mast. Mancuso chiude il ’Laboratorio di etica’

Laboratorio di Etica al Mast: Vito Mancuso incontra Giovanni Allevi

Vito Mancuso torna al Mast per l’ottavo Laboratorio di Etica.

Chiude Laboratorio Caritas. Fondazione disponibile a incontrare le famiglie

Il Laboratorio Caritas di via Magnolfi chiuderà il 31 gennaio, dopo vent’anni di attività.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fondazione Mast. Mancuso chiude il ’Laboratorio di etica’.

Vito Mancuso incontra Giovanni Allevi all'Auditorium della Fondazione MastVito Mancuso torna nell'Auditorium della Fondazione Mast, il 2 febbraio alle 18.30, per l'ottavo Laboratorio di Etica, un ciclo di quattro lezioni dedicato al Negativo e alle sue molteplici forme. In ... ansa.it