Fondazione Mast Mancuso chiude il ’Laboratorio di etica’

Vito Mancuso ha deciso di chiudere il ‘Laboratorio di etica’ della Fondazione Mast a causa della mancanza di partecipanti sufficienti. Domani alle 18.30, lo scrittore tornerà nell’Auditorium della fondazione per l’ultima serata dell’ottava edizione, dedicata a esplorare le diverse manifestazioni del negativo e le sue caratteristiche. Durante l’incontro, Mancuso approfondirà i temi legati alla natura del male e alle sue ripercussioni sulla società moderna.

Domani alle ore 18.30 Vito Mancuso torna negli spazi dell'Auditorium della Fondazione Mast per l'ottava edizione del Laboratorio di Etica dedicato a Il negativo e le sue forme. Quest'ultimo incontro lo vedrà trarre le conclusioni rispetto a quanto emerso sul tema dai precedenti incontri con gli ospiti Paolo Nori, Giovanni Allevi e Roberta De Monticelli. Il negativo costituisce senza dubbio la più grande aporia per la teologia: "si Deus est, unde malum?", ovvero: se Dio c'è, da dove viene il male? Anche alla luce degli incontri precedenti, Mancuso presenterà la sua proposta teologica da sempre attenta al male e al " dolore innocente " che ne consegue.