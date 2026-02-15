foibe il sangue taciuto e la giustizia negata

Il ricordo delle foibe riemerge di nuovo dopo che le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti sono state ignorate per decenni. Molti sopravvissuti e familiari delle vittime continuano a chiedere giustizia, ma le ferite rimangono aperte. Solo il 10 febbraio si ricorda questa tragedia, dimenticando troppo spesso le storie di chi ha subito quelle violenze.

L’altro sangue dei vinti. Quello taciuto. Le foibe restano l’impunita vergogna da rievocare soltanto il 10 febbraio. È il Giorno del ricordo, in onore dei connazionali uccisi e dei 300 mila esuli. Eterno imbarazzo a sinistra. Un frammisto di tentata rimozione e rassicurante oblio. Sono i crimini, spesso negati, dei comunisti jugoslavi di Tito. E non è solo un’amnesia storiografica, ma pure giudiziaria. Perché anche quella fu insabbiata, dopo essere riemersa un’atroce testimonianza dopo l’altra. Fu un tignoso procuratore militare di Padova a voler far luce: Sergio Dini. Nel 2002 comincia a sguinzagliare carabinieri in tutta Italia, alla ricerca di superstiti e orfani. 🔗 Leggi su Panorama.it

Per più di cinquant’anni, le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono stati un argomento tabù in Italia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia non permetterà mai più che si neghi la verità sulle foibe.

