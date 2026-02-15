Foggia-Atalanta U23 0-1 | le pagelle dei rossoneri

L'Atalanta Under 23 ha vinto a Foggia grazie a un gol nel secondo tempo, lasciando i padroni di casa senza punti. La partita si è decisa intorno alla mezz’ora, quando un tiro di Petermann è stato respinto in modo sbagliato dalla difesa rossonera. Il tecnico del Foggia ha dovuto fare diverse sostituzioni nel secondo tempo, ma senza riuscire a ribaltare il risultato. La squadra di casa ha mostrato difficoltà a creare occasioni pericolose contro gli avversari. Le pagelle dei giocatori del Foggia evidenziano alcune lacune in reparto offensivo e in fase difensiva.

Brosco e Perucchini i migliori. Giornata no per Castorri, Cangiano in difficoltà, Tommasini poco concreto FOGGIA (4-3-3) Perucchini 6,5; Staver 6 (38’st Dimarco s.v.) Brosco 6,5 (24’st Minelli 5) Rizzo 6 Nocerino 5,5 (18’st Valietti 5,5) Garofalo 5,5 Petermann 5 (18’st Menegazzo 6) Castorri 4,5 (38’st Bevilacqua s.v.) Giron 6; Tommasini 5,5 Cangiano 5. A disposizione: Magro, Borbei, Oliva, Romeo, Pazienza. Allenatore: Cangelosi 5 ATALANTA U23 (3-4-2-1) Vismara 6; Plaia 6 (34’st Comi s.v.) Obric 6 Berto 5,5 (1’st Navarro 6); Bergonzi 6 Levak 6 (23’st Punga 6) Panada 7 Ghislandi 6,5; Manzoni 6 (24’st Cortinovis 5,5) Vavassori 5,5; Misitano 6 (30’st Zanaboni 6).🔗 Leggi su Foggiatoday.it Siracusa-Foggia 2-2: le pagelle dei rossoneri Foggia-Monopoli 2-1: le pagelle dei rossoneri Analisi delle prestazioni dei giocatori del Foggia nella partita contro Monopoli, conclusasi con il risultato di 2-1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Foggia Argomenti discussi: Super gol di Panada, blitz dell'Atalanta U23 allo 'Zac': il Foggia è ultimo; Foggia-Atalanta U23: così in campo; Foggia-Atalanta U23 0-1 (risultato finale); Dove vedere Foggia-Atalanta U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Foggia-Atalanta U23 0-1 (risultato finale)Allo Stadio Pino Zaccheria si gioca Foggia-Atalanta U23, gara valida per il 27° turno di Serie C – Girone C, con i rossoneri chiamati a un esame delicato contro una delle formazioni più prolifiche del ... calciofoggia.it DIRETTA/ Foggia Atalanta U23 (risultato finale 0-1) decisivo Panada (14 febbraio 2026)Diretta Foggia Atalanta U23 streaming video tv: i satanelli hanno perso le ultime quattro partite, la Dea non vince da cinque giornate. ilsussidiario.net Clamoroso a Foggia: dopo la sconfitta con l’Atalanta U23, l’allenatore rossonero Vincenzo Cangelosi ha rassegnato le dimissioni. Il comunicato ufficiale del club pugliese: “Il Calcio Foggia 1920 comunica che, al termine della gara con l’Atalanta U23, Mister Vi facebook Foggia, notte fonda allo Zaccheria: l’Atalanta U23 passa con Panada e i rossoneri sprofondano x.com