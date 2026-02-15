Foggia accusa | 87enne di Conversano truffato due arresti Carabinieri

A Foggia, un anziano di 87 anni di Conversano è stato vittima di una truffa che ha portato all'arresto di due giovani campani, un 19enne e un 24enne. I Carabinieri hanno intercettato i due uomini mentre tentavano di portare a termine l’inganno ai danni dell’anziano, che aveva ricevuto chiamate sospette poco prima. Gli agenti li hanno fermati in tempo, impedendo che la truffa si concretizzasse.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 2 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza un 19enne e un 24enne, entrambi campani, accusati di aver perpetrato una truffa ai danni di un anziano. I due indagati, segnalati dai Carabinieri della Stazione di Conversano (BA) quali possibili autori di una truffa commessa durante la mattina in quel Comune, sono stati rintracciati all'ingresso di Foggia e controllati. La perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: i militari dell'Arma hanno rinvenuto nella loro disponibilità diversi monili in oro e circa 2.