Flou 2026 | La leggerezza di Chloé rivive tra seta chiffon e un nuovo concetto di femminilità

Chloé ha portato in passerella il suo nuovo stile nel 2026, scegliendo tessuti leggeri come seta e chiffon per esprimere una femminilità più naturale. La maison francese ha deciso di riappropriarsi di un’estetica eterea, che sembra voler rompere con le linee più strutturate del passato. Le sfilate di Parigi e Milano hanno mostrato capi che sembrano fluttuare nell’aria, creando un senso di leggerezza e movimento. Tra le nuove proposte, spiccano abiti vaporosi e abbinamenti morbidi, pensati per valorizzare la silhouette senza costringerla.

Il Ritorno del Flou: Una Brezza di Leggerezza Sulle Passerelle e nel Guardaroba del 2026. Parigi e Milano hanno decretato una tendenza inattesa per la Primavera Estate 2026: il ritorno del “flou”, un’estetica basata su tessuti impalpabili come seta, chiffon e georgette. Questa rinascita non è una semplice nostalgia, ma una rilettura contemporanea di un concetto di femminilità liberata, che affonda le sue radici nella rivoluzione del prêt-à-porter del dopoguerra. L’Eredità di Gaby Aghion e la Nascita di Chloé. Nel 1952, Gaby Aghion, una donna di visione, fondò Chloé a Parigi. Figlia di un dirigente greco nel settore del tabacco, Aghion aveva trascorso la sua infanzia ad Alessandria d’Egitto, dove fu colpita dalla leggerezza degli abiti indossati negli esclusivi circoli sportivi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu Dalla passerella al grande schermo, dalla musica alla moda: i cinquant'anni di un’icona senza confini che ha ridefinito il concetto di femminilità Un’icona senza confini, Milla Jovovich ha attraversato cinquant’anni di successo tra moda, cinema e musica, ridefinendo il concetto di femminilità. Oroscopo 2026, Gemelli: sarà l?anno della leggerezza, tra incontri importanti e colpi di fortuna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il ritorno del flou nel 2026, storia e nuove interpretazioni della leggerezzaDal sogno di Gaby Aghion a Chanel, passando per Balenciaga e Alberta Ferretti. Viaggio tra le stoffe impalpabili che hanno liberato il corpo femminile e, oggi, riscrivono la moda del 2026. elle.com La nuova leggerezza fiorita di SportmaxLa collezione Sportmax Spring-Summer 2026 celebra la leggerezza e il movimento con tessuti eterei e volumi fluidi. Organza protagonista, in versione impalpabile o velata, con fiori dipinti ... milanofinanza.it Un dettaglio della splendida piantana Flou disegnata da Sophie Larger. Qui nella versione con struttura in alluminio placcata in legno. #rochebobois facebook