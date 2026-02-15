Florida Keys | *MIA* la nuova serie crime di Bill Dubuque esplora narcotraffico e dilemmi morali

Bill Dubuque ha deciso di raccontare le storie oscure delle Florida Keys attraverso la sua nuova serie *M.I.A.*, che affronta il traffico di droga e i conflitti interiori dei personaggi. La serie, in arrivo su Peacock il 7 maggio, si concentra su un mondo di criminalità e scelte difficili, offrendo uno sguardo diretto alle difficoltà di chi si trova coinvolto in attività illegali nella regione. Un dettaglio concreto: tra i protagonisti ci sono agenti e narcotrafficanti che si scontrano in un ambiente ricco di insidie e tentazioni.

Florida Keys nell’Occhio del Crimine: Bill Dubuque Torna con *M.I.A.* su Peacock. Il 7 maggio debutta su Peacock *M.I.A.*, la nuova serie crime creata da Bill Dubuque, l’autore che ha conquistato il pubblico con *Ozark*. La trama, ambientata nelle suggestive Florida Keys, segue Etta Tiger Jonze, interpretata da Shannon Gisela, e la sua famiglia coinvolta in un pericoloso giro di narcotraffico. Un ritorno atteso per lo sceneggiatore, pronto a esplorare ancora una volta le zone d’ombra della moralità e della sopravvivenza. Un Nuovo Inizio, un Nuovo Paradiso Perduto. Dopo il successo di *Ozark*, Dubuque torna a misurarsi con il genere crime, questa volta spostando l’azione dalle acque torbide del Lago degli Ozark alla luce accecante e ai segreti nascosti delle Florida Keys.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

