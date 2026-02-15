Flash mob a Palazzo dei Normanni per difendere le quote di genere in Giunta | Noi donne nessun passo indietro

Un gruppo di donne ha organizzato un flash mob davanti a Palazzo dei Normanni per protestare contro eventuali cambiamenti nelle quote di genere. La loro protesta nasce dalla paura di veder ridotte le percentuali di rappresentanza femminile in Giunta. Le partecipanti hanno sventolato cartelli con scritte chiare e si sono radunate per esprimere la loro posizione. La manifestazione si è svolta nel cuore dell’Assemblea regionale, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

"Nessun passo indietro sulla norma che prevede il 40% di presenza di genere nelle Giunte comunali siciliane". Quindici parlamentari regionali si sono date appuntamento per martedì (17 febbraio) alle ore 15 davanti Palazzo dei Normanni per un flash mob e una conferenza stampa in cui spiegheranno che la norma che dà la possibilità alle donne di entrare nelle Giunte cittadine con una presenza maggiore di quella attuale, è anche una questione di civiltà. Ars, sì alla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali: "Con le amministrative di primavera obbligo effettivo" "Va impedito qualsiasi tentativo di bocciare la legge di riforma degli enti locali che nei giorni scorsi ha subito un brusco stop a causa di giochi d'aula che descrivono come il parlamento regionale talvolta è ostaggio dei franchi tiratori".