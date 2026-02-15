Firenze torna la rassegna cinematografica ‘Scelti dalla critica’

Il critico del Corriere della Sera Claudio Carabba ha deciso di riproporre la rassegna cinematografica ‘Scelti dalla critica’ a Firenze, portando nuovamente in scena una selezione di film apprezzati dalla critica. La manifestazione, che si terrà allo Spazio Alfieri, coinvolge il pubblico con proiezioni di pellicole provenienti da diversi paesi e generi. Quest’anno, l’edizione numero undici si svolge grazie alla collaborazione tra il Sncci– Gruppo Toscano e lo Spazio Alfieri, che hanno scelto di offrire un calendario ricco di incontri e momenti di confronto con i registi.

Firenze, 15 febbraio 2026 - Allo Spazio Alfieri, torna la rassegna " Scelti dalla critica", la rassegna cinematografica ideata dal critico del Corriere della Sera Claudio Carabba e coordinata dal Sncci– Gruppo Toscano insieme a Spazio Alfieri, giunta quest'anno alla sua undicesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato, capace di coniugare qualità artistica, impegno civile e attenzione alle nuove generazioni di spettatori. Ogni martedì dal 17 febbraio al 31 marzo, alle ore 19, sei titoli della stagione appena passata e un grande classico restaurato, selezionati dal Gruppo Toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.