Firenze 2026 | Mercato immobiliare in evoluzione meno polarizzazione e nuove opportunità per gli acquirenti

Nel 2026, il mercato immobiliare di Firenze cambia direzione a causa di una diminuzione della polarizzazione tra zone centrali e periferiche. La città vede un aumento di opportunità per chi cerca case, con più soluzioni disponibili e prezzi più equilibrati. Un esempio concreto è il quartiere di Novoli, che sta attirando nuovi acquirenti grazie a interventi di rinnovamento e a prezzi più accessibili rispetto al passato.

Firenze e il Mercato Immobiliare nel 2026: Una Nuova Dinamica tra Domanda e Offerta. Il mercato immobiliare di Firenze si prepara a un 2026 di transizione, caratterizzato da una riorganizzazione dell'offerta e da una domanda sostenuta di abitazioni principali. Le previsioni nazionali indicano tra 780 e 790 mila compravendite sull'intero territorio italiano, e Firenze, con le sue peculiarità, si posiziona come uno dei mercati più dinamici, dove la tradizionale polarizzazione tra zone più e meno ambite sembra attenuarsi. Questo cambiamento richiede una nuova analisi delle strategie di acquisto e delle prospettive future per il settore.