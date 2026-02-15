Firenze 2026 | Mercato immobiliare in evoluzione meno polarizzazione e nuove opportunità per gli acquirenti

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il mercato immobiliare di Firenze cambia direzione a causa di una diminuzione della polarizzazione tra zone centrali e periferiche. La città vede un aumento di opportunità per chi cerca case, con più soluzioni disponibili e prezzi più equilibrati. Un esempio concreto è il quartiere di Novoli, che sta attirando nuovi acquirenti grazie a interventi di rinnovamento e a prezzi più accessibili rispetto al passato.

Firenze e il Mercato Immobiliare nel 2026: Una Nuova Dinamica tra Domanda e Offerta. Il mercato immobiliare di Firenze si prepara a un 2026 di transizione, caratterizzato da una riorganizzazione dell’offerta e da una domanda sostenuta di abitazioni principali. Le previsioni nazionali indicano tra 780 e 790 mila compravendite sull’intero territorio italiano, e Firenze, con le sue peculiarità, si posiziona come uno dei mercati più dinamici, dove la tradizionale polarizzazione tra zone più e meno ambite sembra attenuarsi. Questo cambiamento richiede una nuova analisi delle strategie di acquisto e delle prospettive future per il settore.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Mercato immobiliare, Roma è la prima città italiana per gli acquirenti internazionali

Roma si conferma la principale destinazione immobiliare in Italia per gli acquirenti internazionali.

Crisi di fiducia nel mercato immobiliare: l’allarme GBC Italia sulla tutela degli acquirenti

L’allarme di GBC Italia evidenzia una crescente crisi di fiducia nel mercato immobiliare, causata dal rallentamento e dalla sospensione di numerosi interventi edilizi urbani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Prezzi delle case, le previsioni per il 2026 a Firenze; Conviene acquistare casa nel 2026: le previsioni degli esperti; Immobiliare, gli esperti: Immobili green valgono fino al 30% in più in Toscana; Quanto costerà affittare e comprare casa nel 2026? I prezzi, città per città.

Prezzi delle case, le previsioni per il 2026 a FirenzeIn passato l’eccesso di offerta si concentrava soprattutto nelle zone più popolari, mentre quartieri come Campo di Marte, Coverciano o l’area di viale Europa hanno sempre registrato una disponibilità ... firenzetoday.it

Immobiliare, gli esperti: Immobili green valgono fino al 30% in più in ToscanaGli analisti di Carratelli Holding: Sostenibilità, efficienza energetica e tecnologia non sono più una moda, ma elementi che determinano valore ... msn.com