Fiorentina vittoria di carattere a Como | ribaltato il match e sogni europei più vicini
La Fiorentina ha conquistato una vittoria decisiva a Como, grazie a un gol negli ultimi minuti che ha ribaltato il risultato. La squadra toscana ha dimostrato carattere, recuperando uno svantaggio e portando a casa i tre punti. La vittoria porta i viola più vicini alla zona europea, alimentando le speranze di qualificazione.
Fiorentina Ribalta il Como nel Finale: 1-2, una Vittoria che Consolida le Ambizioni Europee. La Fiorentina ha conquistato un’importante vittoria in trasferta contro il Como, ribaltando il risultato e imponendosi per 1-2. La partita, disputata ieri, ha visto i toscani rispondere al vantaggio iniziale dei padroni di casa con una reazione efficace, confermando la solidità della squadra e le difficoltà del Como nel mantenere il vantaggio. Primi Minuti a Favore del Como, Reazione Viola. L’incontro si è aperto con una partenza positiva per il Como, che è riuscito a sbloccare il punteggio in fase iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Napoli-Fiorentina 2-1, dalla vittoria di carattere alla (giusta) scossa alle istituzioni
Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 in una partita di cuore e sofferenza.
DIRETTA / Fiorentina-Como 1-0, Piccoli sblocca subito il match
La partita tra Fiorentina e Como si svolge in un contesto di aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro preciso delle azioni più recenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Napoli-Fiorentina 2-1, dalla vittoria di carattere alla (giusta) scossa alle istituzioniSoffrendo, perdendo l’ennesimo giocatore (e che giocatore, il coriaceo Di Lorenzo franato sul ginocchio sinistro) ma brillando di una luce intensa con le prodezze di sinistro di Vergara ... ilmattino.it
Federico Russo: Felice per la vittoria anche se siamo sempre lì. Conference rimane un obiettivoFederico Russo, speaker fiorentino grande tifoso viola ha commentato la vittoria della Fiorentina a Como, all'uscita dal Sinigaglia, ai microfoni di Toscana Tv: Oggi sono felice e ... firenzeviola.it
Prima vittoria da presidente per Giuseppe Commisso #Fiorentina facebook
Kean+Fagioli La Fiorentina torna alla vittoria 3 punti pesantissimi #FiorentinaComo #SerieAEnilive #DAZNBetClub x.com