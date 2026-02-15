Fiorentina vittoria di carattere a Como | ribaltato il match e sogni europei più vicini

La Fiorentina ha conquistato una vittoria decisiva a Como, grazie a un gol negli ultimi minuti che ha ribaltato il risultato. La squadra toscana ha dimostrato carattere, recuperando uno svantaggio e portando a casa i tre punti. La vittoria porta i viola più vicini alla zona europea, alimentando le speranze di qualificazione.

Fiorentina Ribalta il Como nel Finale: 1-2, una Vittoria che Consolida le Ambizioni Europee. La Fiorentina ha conquistato un’importante vittoria in trasferta contro il Como, ribaltando il risultato e imponendosi per 1-2. La partita, disputata ieri, ha visto i toscani rispondere al vantaggio iniziale dei padroni di casa con una reazione efficace, confermando la solidità della squadra e le difficoltà del Como nel mantenere il vantaggio. Primi Minuti a Favore del Como, Reazione Viola. L’incontro si è aperto con una partenza positiva per il Como, che è riuscito a sbloccare il punteggio in fase iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 in una partita di cuore e sofferenza.

La partita tra Fiorentina e Como si svolge in un contesto di aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro preciso delle azioni più recenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.