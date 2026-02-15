Finto nipote in caserma truffatori beccati all’ingresso della città | in auto avevano gioielli e contanti

Un finto nipote ha causato il suo arresto dopo essere stato scoperto con gioielli e denaro in auto all’ingresso di Foggia. I truffatori, fermati dalle forze dell’ordine, portavano con sé una refurtiva di valore: oro e circa 2000 euro. Questi articoli sarebbero stati sottratti a un uomo di 86 anni di Conversano, in provincia di Bari.

Ad attendere i due giovani campani i militari della Compagnia di Foggia che hanno perquisito il veicolo e trovato la refurtiva Sono stati beccati all’ingresso di Foggia con diversi gioielli in oro e circa 2mila euro in contanti, che sarebbero stati rubati a un 86enne di Conversano, in provincia di Bari. Si tratta di un 19enne e un 24enne, entrambi campani, arrestati in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Foggia lo scorso 2 febbraio. I colleghi della Stazione di Conversano avevano segnato i due quali possibili autori di una truffa ai danni di un anziano durante la mattinata. I militari li hanno rintracciati all’ingresso della città e hanno sottoposto il veicolo a perquisizione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

