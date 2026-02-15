Finto nipote in caserma truffatori beccati all’ingresso della città | in auto avevano gioielli e contanti
Un finto nipote ha causato il suo arresto dopo essere stato scoperto con gioielli e denaro in auto all’ingresso di Foggia. I truffatori, fermati dalle forze dell’ordine, portavano con sé una refurtiva di valore: oro e circa 2000 euro. Questi articoli sarebbero stati sottratti a un uomo di 86 anni di Conversano, in provincia di Bari.
Ad attendere i due giovani campani i militari della Compagnia di Foggia che hanno perquisito il veicolo e trovato la refurtiva Sono stati beccati all’ingresso di Foggia con diversi gioielli in oro e circa 2mila euro in contanti, che sarebbero stati rubati a un 86enne di Conversano, in provincia di Bari. Si tratta di un 19enne e un 24enne, entrambi campani, arrestati in flagranza dai carabinieri della Compagnia di Foggia lo scorso 2 febbraio. I colleghi della Stazione di Conversano avevano segnato i due quali possibili autori di una truffa ai danni di un anziano durante la mattinata. I militari li hanno rintracciati all’ingresso della città e hanno sottoposto il veicolo a perquisizione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Rosciano, altro colpo con la tecnica del "finto nipote": fermati i truffatori, quanto avevano rubato
A Rosciano, è stato sventato un tentativo di truffa con la tecnica del
Rubano righelli: beccati, avevano droga e 2000 euro in contantiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: finto nipote
Argomenti discussi: Con il numero dell’Arma truffano un anziano; Truffa del finto nipote in Umbria, due giovani campani fermati sulla A1; 'Voteresti mia nipote' poi il furto del'account web di Whatsapp boom di denunce a Napoli su una nuova truffa.
La truffa del finto carabiniere. Tentano di raggirare un’anziana: Sua figlia trattenuta in casermaSignora sua figlia e sua nipote sono trattenute dai carabinieri, per rilasciarle deve consegnare denaro ed oro. Con la solita scusa, un minorenne ed un giovane appena maggiorenne dalla Campania ... lanazione.it
Truffa del finto nipote a Conversano, arrestate due donneDue donne arrestate a Conversano per aver raggirato una pensionata con la truffa del finto nipote; la refurtiva è stata recuperata. trmtv.it
@lagazzettadelmezzogiorno La truffa non gli è riuscita perché si è finto nipote di una donna che non ha nipoti di sesso maschile. È stata la stessa donna, una 80enne, a chiamare i carabinieri e a consentire l’arresto del presunto truffatore. Si tratta di un uomo facebook
Truffa del 'finto nipote' ai danni di una 77enne, arrestate due donne. L'episodio nel Barese. Le presunte truffatrici bloccate in flagranza dai Cc #ANSA x.com