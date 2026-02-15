Fine guerraMosca | governance Onu a Kiev

Mosca propone di affidare a una autorità internazionale la gestione dell’Ucraina, dopo aver concluso l’operazione militare speciale, per evitare future tensioni. La richiesta arriva mentre le autorità russe considerano questa soluzione come un modo per garantire stabilità e sicurezza nel Paese. Nei corridoi diplomatici, si discute di come potrebbe funzionare questa supervisione sotto l’egida dell’Onu, con l’obiettivo di prevenire nuovi conflitti.

8.30 L'idea di introdurre una governance esterna in Ucraina sotto l'egida dell' Onu dopo il completamento dell'operazione militare speciale è una opzione. La Russia è pronta a discuterne.Così il viceministro degli Esteri russo Galuzin "Nel marzo 2025, il presidente Putin aveva dichiarato che è una delle possibili opzioni. Simili precedenti si sono verificati nell'ambito delle attività di mantenimento della pace. La Russia è pronta a discutere con Usa e Europa la possibilità di introdurre una governance esterna temporanea a Kiev",sostiene.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

