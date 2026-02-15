Finale The Voice Kids cosa c’è dietro il trionfo di Matteo Trullu

Matteo Trullu ha vinto la finale di The Voice Kids, e la sua vittoria ha scatenato molte polemiche. La causa principale è il sospetto che ci siano stati favoritismi o irregolarità nel voto finale. Durante la serata, alcuni spettatori hanno notato comportamenti strani e hanno chiesto chiarimenti sui risultati. La vicenda mette in discussione la trasparenza del concorso e porta a domande sulla regolarità del processo di selezione.

Scoppia la polemica dopo la finale di The Voice Kids, andata in onda venerdì 14 febbraio in prima serata su Rai Uno. L’ultimo appuntamento con il talent condotto da Antonella Clerici ha chiuso una stagione seguitissima, tra esibizioni dal vivo, duetti con i coach e momenti di grande emozione che hanno visto protagonisti i giovanissimi talenti arrivati all’atto conclusivo. Sul palco si sono sfidati i quattro finalisti delle squadre guidate da Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Arisa e Nek, davanti anche alla giuria d’eccezione composta da Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finale Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico. Matteo Trullu è il vincitore di The Voice Kids 4 Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 4, dopo aver ottenuto il massimo dei voti durante la finale trasmessa su Rai 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: The Voice Kids, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni della finale; The Voice Kids 4, stasera su Rai 1 la finale: le anticipazioni del 14 febbraio; The Voice Kids, chi sono i finalisti; The Voice Kids, chi sono i finalisti: come è andata la semifinale. Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finaleMilano, 14 febbraio 2026 – Si è conclusa con tante emozioni l’edizione 2026 di The Voice Kids. Il talent show musicale riservato a bambini a ragazzini condotto da Antonella Clerici su Raiuno ha vissut ... quotidiano.net Finale The Voice Kids 2026/ Diretta e vincitore: Matteo Trullu in trionfo per il team Nek!Va in onda questa sera 14 febbraio su Rai 1 la finale di The Voice Kids 2026 che eleggerà il vincitore: anticipazioni, finalisti e come funziona ... ilsussidiario.net TV. LA GRANDE FINALE DI RAFFAELLO DIGILIO A THE VOICE KIDS. LA MASCOTTE MATERANA DEL PROGRAMMA, 10 ANNI, HA VINTO IN SIMPATIA. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/02/tv-la-grande-finale-the-voice- facebook …e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com