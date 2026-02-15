Un film per bambini, realizzato con un robot di cartone, mira a spiegare i problemi della sostenibilità. La produzione utilizza personaggi divertenti per catturare l'attenzione dei più piccoli e far loro capire l'importanza di ridurre i rifiuti e proteggere i ghiacciai. Il personaggio di cartone si muove tra scenari colorati e coinvolgenti, rendendo i temi complessi più accessibili ai bambini.

Un simpatico robot a cartoni animati può aiutare ad avvicinare i bambini alla complessità dei temi scientifici e ad affrontare problemi che hanno a che fare con i destini della Terra, come l’eccesso di rifiuti o lo scioglimento dei ghiacciai. Così come un viaggio tra le collezioni storiche del Museo della Figurina può aiutare a comprendere come nascono le immagini in movimento e come può partire da lì una riflessione sulla biodiversità e i cambiamenti climatici. Sono solo due esempi di come il linguaggio artistico e il cinema d’animazione possano offrire un contributo nell’educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole primarie che è proprio l’obiettivo di ’Arte e scienza per il pianeta’, l’attività che in queste settimane coinvolge oltre mille studenti delle scuole di Modena e provincia (ci sono ancora alcuni posti disponibili) con la visione di film, incontri con esperti del mondo scientifico e percorsi laboratoriali, mentre ai docenti sono rivolte due giornate di formazione, aperte a tutti, in programma il 10 e l’11 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film per avvicinare i bimbi al tema della sostenibilità

La sostenibilità è un tema di grande attualità, ma spesso viene percepito come una priorità secondaria rispetto ad altre esigenze quotidiane.

Il cinema Astra di Firenze ospita il 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 la proiezione di

