Film per avvicinare i bimbi al tema della sostenibilità
Un film per bambini, realizzato con un robot di cartone, mira a spiegare i problemi della sostenibilità. La produzione utilizza personaggi divertenti per catturare l'attenzione dei più piccoli e far loro capire l'importanza di ridurre i rifiuti e proteggere i ghiacciai. Il personaggio di cartone si muove tra scenari colorati e coinvolgenti, rendendo i temi complessi più accessibili ai bambini.
Un simpatico robot a cartoni animati può aiutare ad avvicinare i bambini alla complessità dei temi scientifici e ad affrontare problemi che hanno a che fare con i destini della Terra, come l’eccesso di rifiuti o lo scioglimento dei ghiacciai. Così come un viaggio tra le collezioni storiche del Museo della Figurina può aiutare a comprendere come nascono le immagini in movimento e come può partire da lì una riflessione sulla biodiversità e i cambiamenti climatici. Sono solo due esempi di come il linguaggio artistico e il cinema d’animazione possano offrire un contributo nell’educazione alla sostenibilità ambientale nelle scuole primarie che è proprio l’obiettivo di ’Arte e scienza per il pianeta’, l’attività che in queste settimane coinvolge oltre mille studenti delle scuole di Modena e provincia (ci sono ancora alcuni posti disponibili) con la visione di film, incontri con esperti del mondo scientifico e percorsi laboratoriali, mentre ai docenti sono rivolte due giornate di formazione, aperte a tutti, in programma il 10 e l’11 aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cosa pensano gli italiani della sostenibilità?: "Un tema importante, ma ci sono altre priorità"
La sostenibilità è un tema di grande attualità, ma spesso viene percepito come una priorità secondaria rispetto ad altre esigenze quotidiane.
"Il cielo è di tutti": il film dedicato al tema della salute mentale arriva anche a Firenze
Il cinema Astra di Firenze ospita il 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 la proiezione diLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Film per avvicinare i bimbi al tema della sostenibilità; HOT CORN KIDS | Da Dragon Trainer 3 a Rock Dog: 5 film in streaming per bambini; Trame school. Il progetto per le scuole per avvicinare i giovani al mondo del cinema; ‘Conan, il ragazzo del futuro’, le clip del film in sala.
Film per avvicinare i bimbi al tema della sostenibilitàAgo, al via ’Arte e scienza per il pianeta’ per oltre mille alunni delle primarie ... msn.com
La biblioteca comunale di Leonforte arriva con una novità per avvicinare i bambini alla lettura, sviluppare la loro immaginazione e suscitare emozioni.Le classi prime e quinte della primaria " N. Vaccalluzzo" sperimentano la proiezione di un film e nello stesso t facebook
Mentre Checco Zalone si avvicina al record assoluto del miglior incasso al box office italiano (ripeto: incasso; non sto parlando di presenze), c'è un altro film che merita di essere menzionato. Ed è No other choice di Park Chan-wook, distribuito da Lucky Red. È x.com