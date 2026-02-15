Fiera Madonna del Conforto | Stop a cibo e vetro l’ordinanza del sindaco preoccupa commercianti e residenti

Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta l’uso di vetro e la vendita di cibo da asporto durante la fiera di Madonna del Conforto, causando preoccupazione tra i commercianti e i residenti. La decisione, presa per motivi di sicurezza, riguarda anche il divieto di contenitori in vetro lungo le strade della manifestazione. Molti commercianti temono che questa misura riduca le vendite e crei disagi ai visitatori. Alcuni residenti si sono lamentati per il rischio di sporcizia e rifiuti di plastica che potrebbe aumentare. La fiera, prevista per il prossimo fine settimana, attira ogni anno numerosi visit

Fiera di Madonna del Conforto: Ordinanza Shock, Divieto di Vendita da Asporto e Contenitori in Vetro. Un’ordinanza del sindaco di Madonna del Conforto, in provincia di Arezzo, ha introdotto restrizioni severe sulla somministrazione e vendita di cibo e bevande da asporto in vista della fiera annuale di domenica 15 febbraio. La misura, che vieta anche l’utilizzo di contenitori in vetro e lattine, mira a garantire la sicurezza e il decoro urbano durante l’evento, ma ha sollevato forti critiche tra i commercianti locali. L’ordinanza, firmata il 14 febbraio 2026, si applica a un’area di 200 metri da piazza della Libertà e via Ricasoli.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Arezzo, Fiera della Madonna del Conforto: ordinanza per decoro e sicurezza

Il sindaco di Arezzo ha firmato un’ordinanza per mantenere l’ordine e la sicurezza durante la Fiera della Madonna del Conforto, che si terrà domenica 15 febbraio, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di problemi legati alla gestione dell’evento.

Fiera della Madonna del Conforto: le disposizioni per il decoro e la vivibilità urbana

Il Comune di Arezzo ha annunciato nuove regole per la Fiera della Madonna del Conforto, a causa dell’aumento dei visitatori.

