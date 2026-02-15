Fiera Madonna del Conforto | Stop a cibo e vetro l’ordinanza del sindaco preoccupa commercianti e residenti

Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta l’uso di vetro e la vendita di cibo da asporto durante la fiera di Madonna del Conforto, causando preoccupazione tra i commercianti e i residenti. La decisione, presa per motivi di sicurezza, riguarda anche il divieto di contenitori in vetro lungo le strade della manifestazione. Molti commercianti temono che questa misura riduca le vendite e crei disagi ai visitatori. Alcuni residenti si sono lamentati per il rischio di sporcizia e rifiuti di plastica che potrebbe aumentare. La fiera, prevista per il prossimo fine settimana, attira ogni anno numerosi visit

Fiera di Madonna del Conforto: Ordinanza Shock, Divieto di Vendita da Asporto e Contenitori in Vetro. Un’ordinanza del sindaco di Madonna del Conforto, in provincia di Arezzo, ha introdotto restrizioni severe sulla somministrazione e vendita di cibo e bevande da asporto in vista della fiera annuale di domenica 15 febbraio. La misura, che vieta anche l’utilizzo di contenitori in vetro e lattine, mira a garantire la sicurezza e il decoro urbano durante l’evento, ma ha sollevato forti critiche tra i commercianti locali. L’ordinanza, firmata il 14 febbraio 2026, si applica a un’area di 200 metri da piazza della Libertà e via Ricasoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Arezzo ha firmato un’ordinanza per mantenere l’ordine e la sicurezza durante la Fiera della Madonna del Conforto, che si terrà domenica 15 febbraio, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di problemi legati alla gestione dell’evento.

Il Comune di Arezzo ha annunciato nuove regole per la Fiera della Madonna del Conforto, a causa dell’aumento dei visitatori.

