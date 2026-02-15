Fiducia a Vergara Malen illumina l' attacco | le probabili formazioni di Napoli-Roma

Vergara ha ottenuto la fiducia del tecnico, mentre Malen ha dato nuova linfa all’attacco del Napoli. La partita tra Napoli e Roma si prospetta decisiva: i partenopei cercano di riscattarsi dopo un periodo difficile, i giallorossi puntano a rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. In campo, le formazioni si preparano a sfidarsi con grande intensità, con tanti occhi puntati sui giocatori più in forma.