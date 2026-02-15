Fiducia a Vergara Malen illumina l' attacco | le probabili formazioni di Napoli-Roma
Vergara ha ottenuto la fiducia del tecnico, mentre Malen ha dato nuova linfa all’attacco del Napoli. La partita tra Napoli e Roma si prospetta decisiva: i partenopei cercano di riscattarsi dopo un periodo difficile, i giallorossi puntano a rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. In campo, le formazioni si preparano a sfidarsi con grande intensità, con tanti occhi puntati sui giocatori più in forma.
Partita fondamentale da una parte e dall'altra: per il Napoli tre i tre punti scaccerebbero l'ombra di un crollo fisico e mentale, per la Roma riaccenderebbero la corsa alla Champions. Conte davanti si affida al solito Hojlund, mentre Vergara parte dal 1'. Per Gasperini, l'antidoto al gioco dei partenopei sono Malen e Soulé. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: Ambrosino e Lucca in avanti e Vergara a centrocampo (Sky Sport)
Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto
L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sabatini: Vergara gioca come un calciatore da 50 milioni.
Napoli-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i sostenitori romanisti si stanno avvicinando al big match contro i partenopei! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #NapoliRoma https://www.vocegiallorossa.it/primo-piano/napoli-roma-l- facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Roma x.com