Fidanzata poliziotta lo tradisce con collega e poi sposa l’agente delle indagini | lui fa causa alla polizia in Uk
Laura, ex detective della polizia del Galles del Nord, ha scoperto che la fidanzata lo tradiva con un collega e ha deciso di sposare un altro agente delle indagini. La scoperta ha provocato un grande shock e ha portato l’uomo a intentare una causa contro la polizia britannica, chiedendo 200mila sterline di risarcimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, soprattutto per le tensioni tra colleghi e le implicazioni sul lavoro di squadra.
La vicenda da film vede protagonisti agenti ed ex detective della polizia del Galles del Nord: l'ex poliziotto ora chiede 200mila sterline di danni.
Giura come Agente e chiede in sposa la fidanzata: il Sì a Verona
Durante la cerimonia del 231° corso allievi agenti della Polizia di Stato a Verona, si è svolto un momento speciale: un agente ha giurato come ufficiale e ha chiesto in matrimonio la propria fidanzata.
Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato. “Fermo, polizia”: poi lo sparo alla testa da 15 metri
In un'operazione di polizia a Rogoredo, un giovane di 28 anni è stato colpito mortalmente durante un controllo in un bazar di eroina.
