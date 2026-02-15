Fidanzata poliziotta lo tradisce con collega e poi sposa l’agente delle indagini | lui fa causa alla polizia in Uk

Laura, ex detective della polizia del Galles del Nord, ha scoperto che la fidanzata lo tradiva con un collega e ha deciso di sposare un altro agente delle indagini. La scoperta ha provocato un grande shock e ha portato l’uomo a intentare una causa contro la polizia britannica, chiedendo 200mila sterline di risarcimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, soprattutto per le tensioni tra colleghi e le implicazioni sul lavoro di squadra.

