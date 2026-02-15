Fiaccola rubata dalla mensa degli atleti? Macché solo un atto di goliardia
Una fiaccola che sembrava essere stata rubata dalla mensa degli atleti si è rivelata solo un atto di goliardia. Un membro del team olimpico ha preso la torcia per scherzo, ma subito è stato rassicurato: nessun furto vero e proprio. Nel frattempo, gli atleti continuano a sorprendere con le loro performance, infiammando il pubblico presente.
Mettiamola così: l’euforia che stanno regalando in questi giorni le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in cui i nostri atleti stanno sfornando prove spettacolari regalandoci emozioni uniche, è contagiosa. E può portare a compiere azioni clamorose – seppur nella sostanza, alla luce dei fatti, innocue – che finiscono per riempire le cronache dei giornali. È il caso di quanto accaduto nel villaggio olimpico di Fiames, a Cortina, dove la copia della fiaccola olimpica era scomparsa (o meglio, fatta sparire) dalla mensa degli atleti in concomitanza della visita, niente meno, che del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Trentotoday.it
