Fiaccola rubata dalla mensa degli atleti? Macché solo un atto di goliardia

Durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, alcuni hanno scherzato rubando una fiaccola dalla mensa degli atleti, ma si trattava solo di un gesto goliardico. La scena è avvenuta tra risate e scuse, senza intenti seri, e ha coinvolto alcuni membri dello staff che hanno deciso di scherzare con la fiaccola, simbolo delle Olimpiadi.

Mettiamola così: l’euforia che stanno regalando in questi giorni le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in cui i nostri atleti stanno sfornando prove spettacolari regalandoci emozioni uniche, è contagiosa. E può portare a compiere azioni clamorose – seppur nella sostanza, alla luce dei fatti, innocue – che finiscono per riempire le cronache dei giornali. È il caso di quanto accaduto nel villaggio olimpico di Fiames, a Cortina, dove la copia della fiaccola olimpica era scomparsa (o meglio, fatta sparire) dalla mensa degli atleti in concomitanza della visita, niente meno, che del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Trentotoday.it Presunta "sfida" tra candelore, i Pescivendoli smentiscono: "Solo goliardia" #Candelore-Sant'Agata || I Pescivendoli negano che ci siano state sfide tra le candelore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ? Fiaccola rubata dalla mensa degli atleti? Macché, solo un atto di goliardia; Torcia olimpica rubata a Fiames, la polizia la ritrova: Goliardata di un gruppo di atleti. I responsabili confessano; Fiaccola olimpica rubata al villaggio di Fiames: avviate le indagini per capire la matrice; Ladri di souvenir olimpici in azione: a Cortina sparite le bandiere per strada, nel capoluogo il pannello con Milo e Tina davanti al... Fiaccola olimpica sparisce dal villaggio di Cortina, ritrovata dalla poliziaLa polizia di Belluno ha ritrovato nelle sale di una delegazione, all'interno del villaggio di Cortina, la copia della fiaccola olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti. Secondo gli investigatori i ... ansa.it Fiaccola olimpica rubata al villaggio di Fiames: avviate le indagini per capire la matriceCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Un furto o una bravata? Al momento è giallo sulla matrice, ma il fatto è certo, sintetizzato nel messaggio che ieri pomeriggio girava da ... ilgazzettino.it BELLUNO. LA TORCIA OLIMPICA RUBATA A FIAMES: “GOLIARDATA DI UN GRUPPO DI ATLETI” È stata ritrovata dalla Polizia che ipotizza “una goliardata di un gruppo di atleti”. La copia della fiaccola esposta al Villaggio olimpico di Fiames era spartita tra facebook