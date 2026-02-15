Festival di Berlino | polemiche sulle domande politiche agli artisti interviene la direttrice

La direttrice del Festival di Berlino, Tuttle, si è detta preoccupata perché le domande di natura politica rivolte agli artisti rischiano di distogliere l’attenzione dal vero obiettivo dell’evento: il cinema. La polemica è scoppiata dopo che alcuni giornalisti hanno chiesto agli attori e registi presenti in conferenza stampa opinioni su temi come i diritti umani e le elezioni politiche, mettendo in discussione la neutralità dell’evento. Durante una riunione con il comitato organizzatore, Tuttle ha sottolineato l’importanza di mantenere il focus sulla rassegna cinematografica, anche di fronte alle pressioni di

Ormai è impensabile che la politica non entri in un Festival, come anche quello di Berlino, ma la direttrice Tuttle ha paura che ciò possa distogliere l'attenzione dal focus principale: il cinema E' iniziato da pochi giorni il Festival di Berlino che dà spazio al mondo del cinema, ma già si sono infiammate le polemiche. Infatti in conferenza stampa non mancano riferimenti e domande politiche e ciò sta creando dibattito e malcontento, tanto che alcuni attori e registi preferiscono non partecipare per non essere messi in difficoltà. Non tutti i personaggi del mondo dello spettacolo amano esporsi politicamente, spesso perché hanno paura della reazione da parte del pubblico e di poter perdere fan.