Ferrovia Roma-Viterbo meno soppressioni nel 2026 | segnali di miglioramento per i pendolari

La ferrovia Roma-Viterbo registra meno soppressioni nel 2026, grazie ai lavori di ammodernamento che sono stati completati. La causa principale di questa situazione positiva è l’investimento deciso nelle infrastrutture e nella manutenzione dei treni, che ha portato a una riduzione dei disservizi. I pendolari notano già un miglioramento: i treni arrivano più puntuali e ci sono meno cancellazioni rispetto agli anni scorsi. Nonostante ancora ci siano problemi, i segnali di progresso sono evidenti e ci sono aspettative di ulteriori miglioramenti.

Le manutenzioni sui treni e sulle infrastrutture hanno fatto calare drasticamente le cancellazioni rispetto a quanto accadeva 12 mesi fa I problemi ci sono ma è indubbio che la situazione sia migliorata. I lavori sui treni e sulle infrastrutture, seppur andati avanti, per molto tempo, con qualche difficoltà, stanno dando i risultati sperati. Nel mese di gennaio il servizio ferroviario della linea Roma–Viterbo ha registrato un miglioramento significativo rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il trend registrato a novembre e dicembre. Siamo ancora lontani, ovviamente, dall'eccellenza ma per i pendolari questi sono segnali importanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La ferrovia Roma Nord e il Metromare hanno registrato meno soppressioni nel 2026, grazie agli interventi sui treni e sulle linee che hanno portato a un servizio più affidabile.

La Regione Lazio, Rfi e Astral hanno stipulato una convenzione che prevede un investimento di 160 milioni di euro per l’ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria Roma-Viterbo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.