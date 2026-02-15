Ferrovia Roma Nord e Metromare meno soppressioni nel 2026 | segnali di miglioramento per i pendolari

La ferrovia Roma Nord e il Metromare hanno registrato meno soppressioni nel 2026, grazie agli interventi sui treni e sulle linee che hanno portato a un servizio più affidabile. I lavori di ammodernamento sono proseguiti nonostante alcune difficoltà, ma ora si vedono i primi segnali di un miglioramento tangibile per i pendolari.

Le manutenzioni sui treni e sulle infrastrutture hanno fatto calare drasticamente le soppressioni rispetto a quanto accadeva 12 mesi fa I problemi ci sono ma è indubbio che la situazione sia migliorata. I lavori sui treni e sulle infrastrutture, seppur andati avanti, per molto tempo, con qualche difficoltà, stanno dando i risultati sperati. Nel mese di gennaio 2026, il servizio ferroviario delle linee Roma–Viterbo e Metromare, ha confermato un miglioramento significativo rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando il trend registrato a novembre e dicembre. Siamo ancora lontani, ovviamente, dall’eccellenza ma per i pendolari questi sono segnali importanti.🔗 Leggi su Romatoday.it

Metromare, Regione Lazio e Cotral hanno collaborato per migliorare la qualità del servizio ferroviario tra Roma, Viterbo e le linee metromare.

