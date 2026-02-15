Ferrara | agente blocca rapina al supermercato 33enne in arresto e refurtiva recuperata

Un agente di polizia fuori servizio ha fermato un uomo di 33 anni che tentava di rapinare un supermercato di via Ada Negri a Ferrara, il 13 febbraio 2026. L’agente ha notato il sospetto mentre cercava di uscire dal negozio con della merce rubata e lo ha bloccato prima che potesse fuggire. La refurtiva è stata restituita al negoziante, mentre il 33enne è stato arrestato sul posto.

Rapina sventata a Ferrara: agente fuori servizio blocca un 33enne. Un agente di polizia fuori servizio ha sventato un tentativo di rapina in un supermercato di via Ada Negri a Ferrara, nella serata di venerdì 13 febbraio 2026. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato immobilizzato dall'agente, che ha notato il suo comportamento sospetto mentre si trovava nelle vicinanze. La refurtiva, stimata in circa 250 euro, è stata recuperata. Dinamica dell'intervento e la prontezza dell'agente. L'episodio si è verificato in un supermercato del quartiere di Via Bologna-Foro Boario. L'uomo ha posto resistenza al personale del negozio e a un agente fuori servizio della Questura. Il poliziotto lo ha contenuto e bloccato insieme ai carabinieri giunti sul posto.