Fermato il pasticcio sui condòmini

La Gardini ha deciso di ritirare la riforma sui condòmini dopo l'articolo della «Verità». La decisione arriva in seguito alle polemiche sollevate sulla proposta, che avrebbe creato confusione tra i condomini e gli amministratori. Nel frattempo, si scopre che il comitato tecnico aveva convocato le associazioni di categoria, ma senza comunicare chiaramente le ragioni di questa scelta.

Dopo l’articolo della «Verità» la Gardini annuncia che la riforma è stata ritirata. Resta da capire perché il comitato tecnico stesse convocando le associazioni di categoria. L’incubo della riforma dei condomini che aveva messo in fibrillazione i proprietari di case ha trovato una soluzione. Il capitolo può definirsi chiuso, anche grazie all’intervento de La Verità che tra i primi ha fatto luce sul tentativo di rivoluzionare la normativa e ieri ha svelato l’ultimo tentativo di far passare il testo che avrebbe rivoluzionato la vita negli immobili. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il partito chiede disciplina e coordinamento tra i deputati di Fratelli d’Italia, imponendo che ogni proposta di legge sia sottoposta a revisione prima di essere presentata.

La riforma che favoriva i morosi e aumentava i costi per i condòmini è stata respinta a dicembre, ma ora si ripresentano tentativi di riproporla.

