Federica Brignone vince la seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi | i complimenti di Meloni e Schlein

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, grazie alla sua performance nello slalom gigante. La vittoria si è concretizzata dopo aver superato le aspettative con tempi veloci e una grande determinazione. Le sue imprese sulla neve hanno fatto parlare anche i leader politici, che le hanno inviato messaggi di congratulazioni. Meloni e Schlein si sono complimentate pubblicamente per il suo successo, sottolineando il talento e la tenacia della sciatrice.

8 ori, 4 argenti e 10 bronzi: questo, per il momento, il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. A tenere alta la bandiera tricolore c'è anche Federica Brignone, dopo la medaglia d'oro nel SuperG, la sciatrice sale sul gradino più alto del podio anche nella disciplina del Gigante. E anche il mondo della politica accorre ai festeggiamenti: da Meloni a Schlein, da Tajani a Salvini, si affollano i complimenti dei politici sui social. La prima medaglia d'oro, Federica Brignone la vinse di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sugli spalti a fare il tifo per il team azzurro. Federica Brignone, pochi giorni dopo aver conquistato l'oro alle Olimpiadi di Pechino, rivela che due giorni prima della gara aveva attraversato un momento difficile a causa di un infortunio alla schiena, che avrebbe potuto mettere a rischio la sua partecipazione.