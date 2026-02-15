Federica Brignone le avversarie si inchinano sulla neve in suo onore
Federica Brignone ha vinto la sua seconda medaglia d’oro in pochi giorni, e le altre concorrenti si sono dovute arrendere alla sua bravura sulla neve. Durante la gara di ieri, la sciatrice italiana ha mostrato una grande sicurezza, staccando tutte le avversarie di diversi secondi. Questa vittoria rafforza il suo ruolo di protagonista nelle competizioni internazionali.
Con una seconda corona olimpica conquistata in quattro giorni, Federica Brignone consolida la sua leadership nello sci alpino. Dopo la vittoria nel superg, oggi ha dominato il gigante, dimostrando una condizione eccezionale e una crescita tecnica notevole. La 35enne valdostana ha chiuso il gigante con 2:13.50 complessivi, suddivisi in 1:03.23 sulla prima manche e 1:10.27 nella seconda. Sul gradino più alto hanno trovato posto anche le due avversarie, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, che hanno condiviso la medaglia d'argento a distanza di 62 centesimi. Quella odierna segue il successo nel superg di giovedì, che aveva segnato il ritorno alle competizioni dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie, inginocchiate sulla neve
Federica Brignone ha dominato la gara di sci alpino a Cortina, lasciando le avversarie a inginocchiarsi sulla neve.
Brignone bis d'oro: trionfo nel gigante e le avversarie si inchinano. 20esima medaglia per l'Italia
Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro nel gigante, un risultato che ha lasciato le avversarie senza parole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone e il Super-G di Cortina del 12 febbraio: le avversarie per podio e medaglia; Federica Brignone, secondo oro in gigante, il mondo si inchina; Federica Brignone vince il superG: Fatto qualcosa di incredibile. Ho detto: o la va o la spacca. E le avversarie la omaggiano; Federica Brignone: Fare una prestazione del genere è tanta roba, non farò la combinata a squadre.
Leggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano CortinaStraordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta ... fanpage.it
Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie, inginocchiate sulla neveLe ha fatte inchinare! Come una Regina! Come la sovrana assoluta dello sci alpino, come l'Imperatrice della Neve, come il faro illuminante dell'Olympia ... oasport.it
Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook
SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com