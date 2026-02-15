Federica Brignone ha vinto la sua seconda medaglia d’oro in pochi giorni, e le altre concorrenti si sono dovute arrendere alla sua bravura sulla neve. Durante la gara di ieri, la sciatrice italiana ha mostrato una grande sicurezza, staccando tutte le avversarie di diversi secondi. Questa vittoria rafforza il suo ruolo di protagonista nelle competizioni internazionali.

Con una seconda corona olimpica conquistata in quattro giorni, Federica Brignone consolida la sua leadership nello sci alpino. Dopo la vittoria nel superg, oggi ha dominato il gigante, dimostrando una condizione eccezionale e una crescita tecnica notevole. La 35enne valdostana ha chiuso il gigante con 2:13.50 complessivi, suddivisi in 1:03.23 sulla prima manche e 1:10.27 nella seconda. Sul gradino più alto hanno trovato posto anche le due avversarie, Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, che hanno condiviso la medaglia d'argento a distanza di 62 centesimi. Quella odierna segue il successo nel superg di giovedì, che aveva segnato il ritorno alle competizioni dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone, le avversarie si inchinano sulla neve in suo onore

