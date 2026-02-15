Federica Brignone in testa al gigante delle Olimpiadi Che Sofia Goggia | terza!
Federica Brignone guida la classifica del gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato il miglior tempo nella prima manche. La campionessa italiana ha dimostrato grande tecnica sulla pista, staccando di oltre un secondo la seconda classificata. Sofia Goggia segue in terza posizione, mantenendo viva la speranza di un podio tutto italiano.
L’Italia sogna dopo la prima manche del gigante femminile di Milano Cortina 2026. Federica Brignone è nettamente al comando dopo una prima manche in cui ha veramente incantato. La valdostana è stata perfetta, gestendo al meglio anche le minime difficoltà di un tracciato dove serviva essere leggerissime sulla neve, far correre sullo sci e portarsi al traguardo il massimo della velocità. Un manto nevoso perfetto, visto che ha permesso a tante con il pettorale alto di inserirsi, per una pista davvero preparata al meglio. Con il pettorale 14, infatti, Brignone si è portata in testa alla classifica e alle sue spalle c’è una sorprendente Lara Duerr. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: CHE STA SUCCEDENDO?!? Brignone in testa, Goggia terza!
La gara di sci alpino alle Olimpiadi si fa emozionante quando la britannica Brignone guida la classifica, mentre Goggia si piazza terza.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: folle gigante, Brignone in testa, Goggia terza!
Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, la gara di gigante ha attirato centinaia di spettatori perché una delle atlete ha preso il comando grazie a una discesa spettacolare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lo psicologo di Federica Brignone: La sua forza è l'antifragilità. Ha vinto l'oro perché ha una testa da vincente; Federica Brignone: ho usato testa, tecnica, ho usato tutto; I tre segreti dell'oro di Federica Brignone dopo l'infortunio: tecnica, velocità e controllo dei rischi. La testa oltre il cuore; Il capolavoro Olimpico di Federica Brignone: rendere possibile l'impossibile · Sci alpino.
LIVE Gigante femminile, prima manche: prova straordinaria di Brignone, al momento in testa! Seconda Duerr, Goggia terza a 46/100LIVE Gigante femminile, prima manche: prova straordinaria di Brignone, al momento in testa! Seconda Duerr, Goggia terza a 46/100 Sofia chiude in 1'0497, a 46/100 da Brignone. La tedesca Duerr è ... gazzetta.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: folle gigante, Brignone in testa, Goggia terza!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
Tornano in pista Sofia Goggia e Federica Brignone. Speranze nello skeleton facebook
#Bremer omaggia Federica #Brignone: “Complimenti, abbiamo condiviso il percorso di recupero insieme. Sei di ispirazione” x.com