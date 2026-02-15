Federica Brignone guida la classifica del gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato il miglior tempo nella prima manche. La campionessa italiana ha dimostrato grande tecnica sulla pista, staccando di oltre un secondo la seconda classificata. Sofia Goggia segue in terza posizione, mantenendo viva la speranza di un podio tutto italiano.

L’Italia sogna dopo la prima manche del gigante femminile di Milano Cortina 2026. Federica Brignone è nettamente al comando dopo una prima manche in cui ha veramente incantato. La valdostana è stata perfetta, gestendo al meglio anche le minime difficoltà di un tracciato dove serviva essere leggerissime sulla neve, far correre sullo sci e portarsi al traguardo il massimo della velocità. Un manto nevoso perfetto, visto che ha permesso a tante con il pettorale alto di inserirsi, per una pista davvero preparata al meglio. Con il pettorale 14, infatti, Brignone si è portata in testa alla classifica e alle sue spalle c’è una sorprendente Lara Duerr. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone in testa al gigante delle Olimpiadi. Che Sofia Goggia: terza!

