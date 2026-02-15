Federica Brignone domina la discesa e conquista l' oro olimpico sulla neve

Federica Brignone ha vinto l'oro olimpico nella discesa sulla neve di Milano Cortina 2026, dopo aver superato tutti gli avversari con una discesa rapida e precisa. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole, soprattutto quando ha chiuso con un tempo di poco superiore ai 1’20”. La vittoria è arrivata grazie a una combinazione di tecnica impeccabile e coraggio in curva, che le ha permesso di staccare di più di un secondo la seconda classificata. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso e con una neve ancora compatta, condizioni che hanno richiesto massima attenzione.

La giornata di gara sul tracciato di Milano Cortina 2026 ha mostrato nuovamente la caratura di una delle campionesse più intense dello sci italiano: Federica Brignone. La atleta valdostana ha scritto un nuovo capitolo prestigioso, conquistando l'oro nel gigante e aumentando a venti il totale delle medaglie azzurre, pareggiando il record stabilito a Lillehammer nel 1994. La vittoria è stata ampiamente anticipata dall’andamento della prima manche, dove Brignone ha operato una svolta decisiva rispetto alle rivali. Nella seconda manche la campionessa ha confermato la leadership, superando Scarpadon e Rumerlo e vivendo un momento di susseguente emozione all’ultimo dosso prima di tagliare il traguardo con grande gioia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Federica Brignone domina la discesa e conquista l'oro olimpico sulla neve LA DEA DELLE NEVI! Federica Brignone oltre la ragione: domina il gigante e conquista il secondo oro alle Olimpiadi! Federica Brignone si impone nel gigante di Milano Cortina 2026, vincendo il secondo oro olimpico grazie a una gara impeccabile. Brignone, trionfo olimpico a Cortina: da grave infortunio all’oro nel SuperG, una rinascita sulla neve. Federica Brignone ha vinto l’oro nel supergigante a Cortina, un risultato che sorprende dopo il grave infortunio di qualche tempo fa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quinta medaglia d'oro per l'Italia, fantastica Federica Brignone: domina il superG sotto gli occhi di Sergio Mattarella; Federica Brignone oro in SuperG: dall’inferno alla gloria eterna, rivivi il mini movie dell’impresa - Alpine Skiing video; Federica Brignone domina il superG di Milano Cortina: oro 10 mesi dopo l’infortunio; Milano Cortina 2026: Brignone oro nel Super G femminile. Federica Brignone domina il gigante e vince un altro oro! Sofia Goggia giù dal podio dopo la seconda mancheAppuntamento con la storia per Federica Brignone, già capace di conquistare l’oro in Super-G alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Tigre valdostana è in testa dopo la prima manche del gi ... sportal.it LA DEA DELLE NEVI! Federica Brignone oltre la ragione: domina il gigante e conquista il secondo oro alle Olimpiadi!Non è un sogno, è semplice realtà. Federica Brignone scrive nuovamente un'altra pagina della storia dello sport italiano, dominando il gigante e ... oasport.it Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C’è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe facebook SOVRANNATURALE FEDERICA BRIGNONE Secondo oro ed avversarie costrette ad inginocchiarsi per tributarle il giusto merito, scrivendo - anche loro - una ancora più fantastica ed indelebile pagina di sport x.com