Far from a special place | Trump sinks the last US myth

Donald Trump ha messo in discussione l’idea che gli Stati Uniti siano un Paese unico e irripetibile. Durante la sua campagna elettorale e il suo mandato, ha spesso criticato le istituzioni e i valori tradizionali americani, alimentando dubbi sulla solidità del sogno americano. In un discorso recente, ha accusato le élite di aver tradito le promesse di libertà e opportunità, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. Questo atteggiamento ha fatto emergere una crescente sfiducia nelle narrazioni che dipingono gli Stati Uniti come un esempio di successo e innovazione.

By John Torpey* When I started college, now nearly a half-century ago, I was assigned to read a book called The Liberal Tradition in America by a prominent scholar named Louis Hartz. The book was then regarded as a crucial contribution to the story of “American exceptionalism”, the idea that the United States had a special place in human destiny and, especially, in the global spread of political and religious freedom. According to an influential early pilgrim, John Winthrop, America was a shining “city upon a hill. The eyes of all people are upon us”. Given that supposed shiny uniqueness, “consensus” historians of the mid-twentieth century widely thought that “it” – fascism – “can’t happen here. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Far from a special place: Trump sinks the last US myth Rescue efforts under way after Philippine ferry sinks, leaving 18 dead Le operazioni di soccorso sono in corso nelle Filippine dopo il naufragio di un traghetto, che ha causato la perdita di 18 vite e la ricerca di 10 persone disperse. One rescued, 50 feared drowned after migrant boat sinks off Tunisia Un migrante è stato salvato dopo il naufragio di una imbarcazione nel Mar Mediterraneo, mentre si teme che altre 50 persone siano annegate. He Fell Asleep On The Train Tracks Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Simone Marchetti entra a far parte del comitato di Kering Craft; 6 special su base Honda Dominator da far girare la testa; Un Internet tutto suo. Putin blocca WhatsApp e Telegram per far largo a Max, la super app tutta made in Russia; Italiani in gara domani 12 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Anyone know of any pickleball courts not too far from Vipiteno and Cortina areas facebook