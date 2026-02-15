Cody Rhodes ha scatenato la rabbia dei tifosi dopo aver vinto a SmackDown. La loro frustrazione deriva dalla sua vittoria, considerata ingiusta, perché molti pensano che abbia approfittato di un errore degli avversari. Durante l’evento, alcuni fan hanno manifestato la loro delusione con cori e cartelli, evidenziando il loro disappunto davanti al ring. Rhodes ora si prepara a sfidare ancora una volta il campione WWE nell’Elimination Chamber, sperando di sfruttare questa occasione per ottenere il titolo.

In prima linea, Cody Rhodes affronta l’ultima opportunità per conquistare il WWE Championship, puntando sull’Elimination Chamber dopo il mancato assalto al Royal Rumble. L’attenzione è concentrata sull’evoluzione della rivalità e sull’impatto della contesa tra le corde del Premium Live Event, che promette uno snodo significativo per la storyline. l’elimination chamber rappresenta la pedina centrale per Rhodes, che mira a riscrivere i propri contorni in chiave main event. La qualificazione all’incontro omonimo è avvenuta durante l’ultima puntata di SmackDown, in un triple threat che ha visto contrapposti Sami Zayn e Jacob Fatu. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fan in rivolta contro Cody Rhodes dopo il trionfo a SmackDown

La serata di ieri a Riyadh si è conclusa con un finale movimentato.

