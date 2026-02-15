Famiglia nel bosco la casa accoglienza | Porta mai chiusa per Cate

La casa accoglienza di Vasto è finita sotto i riflettori dopo che un’ex dipendente ha accusato la famiglia Trevallion-Birmingham di segregazione, ma l’istituto ha negato ogni accusa e ha ribadito che la porta di Cate resta sempre aperta. La notizia ha suscitato un acceso dibattito tra le persone del quartiere, dove molti conoscono la famiglia e la loro lunga storia di aiuto ai minori. Nei giorni scorsi, i responsabili della struttura hanno mostrato documenti e testimonianze che dimostrano come i ragazzi siano liberi di entrare e uscire quando vogliono. Nel frattempo, la procura di Vasto ha av

La Casa Aperta: Nuove Smentite e un’Indagine sulla Tutela dei Minori a Vasto. La casa accoglienza di Vasto, in Abruzzo, al centro di un’indagine sulla famiglia Trevallion-Birmingham, ha respinto con fermezza le accuse di segregazione sollevate da una ex dipendente. La struttura si difende, affermando che l’accesso alla casa è sempre stato per Catherine Trevallion-Birmingham e i suoi tre figli, mentre monta l’attenzione mediatica e legale sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulle condizioni di vita all’interno delle strutture protettive e sulle misure adottate per garantire il benessere dei minori.🔗 Leggi su Ameve.eu La famiglia nel bosco, l’ex ristoratore: “Domani pranzo nella nuova casa con Nathan, poi verrà Cate” Famiglia nel bosco, parla Armando Carusi: “Domani pranzo nella nuova casa con Nathan, poi verrà Cate” Famiglia nel bosco, parla la pediatra - Porta a porta 16/12/2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la relazione: La mamma è ancora ostile La difesa di Cantelmi: Non è solo colpa sua; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco. Gli assistenti sociali: La mamma ancora ostile; Famiglia nel bosco, lite tra la mamma e la maestra dei bimbi durante una lezione. Famiglia nel bosco: Mai impedito alla mamma di raggiungere i bimbi, così dalla casa famigliaNessuno ha mai impedito a Catherine, la mamma dei bambini del bosco, di raggiungere i propri figli, nessuna porta è stata chiusa. Anzi, alcune sere la donna è scesa dai minori per dormire con loro o ... rete8.it Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura». Il dolore dei genitoriMamma Catherine parla per la prima volta dopo mesi di silenzio. Lo fa dopo l’incontro con la consulente Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per ... ilgazzettino.it Famiglia nel bosco, la denuncia da brividi facebook