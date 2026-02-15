Fagioli neri l' ingrediente etnico dai grandi effetti soprattutto per chi fa sport
I fagioli neri, ingredienti tipici dell’America Latina, stanno conquistando anche gli appassionati di sport grazie alle loro proprietà. Questa varietà di legumi, infatti, fornisce un’alta concentrazione di proteine, vitamine e minerali, che aiutano a recuperare più in fretta dopo l’attività fisica. La nutrizionista Maria Rossi spiega come integrarli nella dieta quotidiana e quali sono i vantaggi concreti per chi si allena regolarmente.
I fagioli neri non sono solo un ingrediente etnico da chili messicano o bowl instagrammabili. "Sono un piccolo concentrato di nutrizione intelligente che meriterebbe molto più spazio nelle nostre cucine, soprattutto per chi fa sport, per chi vuole dimagrire senza patire la fame e per chi desidera un intestino felice. Perché, al di là del colore scuro e del sapore deciso, i fagioli neri hanno un profilo nutrizionale che li rende quasi un superfood quotidiano" spiega la dottoressa Gaia Gottardi, biologa, nutrizionista. E come tutti i cibi molto interessanti, hanno virtù importanti. e qualche vizio da conoscere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Insonnia cronica: cause, effetti e perché colpisce soprattutto le donne
L'insonnia cronica rappresenta un disturbo diffuso che influisce sulla qualità della vita di milioni di italiani.
“Attenzione agli effetti silenziosi del sale, soprattutto quello ‘travestito’: è come mangiare 22 pacchetti di patatine al giorno”: l’allarme della British Heart Foundation
L’eccesso di sale nella dieta rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare.
LA MIA RICETTA SEGRETA DI FAGIOLI con 2 ingredienti segreti, PROVALA ANCHE TU
Fagioli neri l'ingrediente etnico dai grandi effetti, soprattutto per chi fa sportScopriamo tutte le proprietà dei fagioli neri: i benefici per la salute, gli usi in cucina e perché fanno particolarmente bene a chi pratica sport. gazzetta.it
Fagioli secchi cremosi in 1 ora: il metodo che nessuno ti ha mai insegnato (e costa 4 volte meno)Cucinare i fagioli secchi è una di quelle pratiche che appartiene alla tradizione culinaria italiana, un gesto semplice ma ricco di significato che unisce ... comeconservare.it
Cookare. Brosky TSW · La Belle Époque. Brownie ai fagioli neri – fondente, semplice, nutriente Se non lo dici… nessuno indovinerà mai l’ingrediente segreto Un dolce senza farine raffinate, senza zucchero bianco, pronto in circa 20 minuti e perfetto quan facebook