I fagioli neri, ingredienti tipici dell’America Latina, stanno conquistando anche gli appassionati di sport grazie alle loro proprietà. Questa varietà di legumi, infatti, fornisce un’alta concentrazione di proteine, vitamine e minerali, che aiutano a recuperare più in fretta dopo l’attività fisica. La nutrizionista Maria Rossi spiega come integrarli nella dieta quotidiana e quali sono i vantaggi concreti per chi si allena regolarmente.

I fagioli neri non sono solo un ingrediente etnico da chili messicano o bowl instagrammabili. "Sono un piccolo concentrato di nutrizione intelligente che meriterebbe molto più spazio nelle nostre cucine, soprattutto per chi fa sport, per chi vuole dimagrire senza patire la fame e per chi desidera un intestino felice. Perché, al di là del colore scuro e del sapore deciso, i fagioli neri hanno un profilo nutrizionale che li rende quasi un superfood quotidiano" spiega la dottoressa Gaia Gottardi, biologa, nutrizionista. E come tutti i cibi molto interessanti, hanno virtù importanti. e qualche vizio da conoscere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fagioli neri l'ingrediente etnico dai grandi effetti, soprattutto per chi fa sport

L'insonnia cronica rappresenta un disturbo diffuso che influisce sulla qualità della vita di milioni di italiani.

L’eccesso di sale nella dieta rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare.

LA MIA RICETTA SEGRETA DI FAGIOLI con 2 ingredienti segreti, PROVALA ANCHE TU

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.