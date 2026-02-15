Faenza si prepara a un fine settimana intenso. La Tema Sinergie affronta tre partite in meno di sette giorni, iniziando alle 18 contro Casoria. La squadra si impegna per affrontare un calendario impegnativo, con partite che metteranno alla prova resistenza e determinazione.

La Tema Sinergie è pronta ad un tour de force in stile Giro d’Italia, con tre tappe da percorrere in meno di una settimana, dove la difficoltà e le salite aumenteranno ad ogni partita. Si inizia stasera alle 18 al PalaCattani con la Malvin Casoria, mercoledì alle 20.30 arriverà Jesi e sabato alle 20 ci sarà la trasferta in casa della capolista Virtus Roma. Impegni complicati ma fondamentali per scalare la classifica e da oggi i faentini potranno contare anche sul pivot Di Pizzo, arrivato in settimana da Jesi. Il primo ostacolo è Casoria, squadra grintosa che punta ai play in. All’andata vinse 78-70 e ai Raggisolaris restano ancora le recriminazioni per essersi visti sfuggire due punti alla portata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, tour de force. Alle 18 c’è Casoria

