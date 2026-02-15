Faenza tour de force Alle 18 c’è Casoria
Faenza si prepara a un fine settimana intenso. La Tema Sinergie affronta tre partite in meno di sette giorni, iniziando alle 18 contro Casoria. La squadra si impegna per affrontare un calendario impegnativo, con partite che metteranno alla prova resistenza e determinazione.
La Tema Sinergie è pronta ad un tour de force in stile Giro d’Italia, con tre tappe da percorrere in meno di una settimana, dove la difficoltà e le salite aumenteranno ad ogni partita. Si inizia stasera alle 18 al PalaCattani con la Malvin Casoria, mercoledì alle 20.30 arriverà Jesi e sabato alle 20 ci sarà la trasferta in casa della capolista Virtus Roma. Impegni complicati ma fondamentali per scalare la classifica e da oggi i faentini potranno contare anche sul pivot Di Pizzo, arrivato in settimana da Jesi. Il primo ostacolo è Casoria, squadra grintosa che punta ai play in. All’andata vinse 78-70 e ai Raggisolaris restano ancora le recriminazioni per essersi visti sfuggire due punti alla portata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Come prepararsi alle abbuffate di Natale, 5 consigli per gestire ‘tour de force’ a tavola
Un tour de force per il BilancioLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Faenza, tour de force. Alle 18 c’è Casoria; Tema Sinergie, inizia il tour de force: al PalaCattani arriva Casoria; Elachem capolista, il tour de force riparte da Agrigento; Adamant, esame da big. Dopo la Luiss c’è Faenza. Sacco cerca un altro colpo.
Tema Sinergie, inizia il tour de force: al PalaCattani arriva CasoriaSi apre domenica alle 18 al PalaCattani la settimana più intensa della stagione per la Raggisolaris Faenza, impegnata in un vero e proprio tour de force ... ravennanotizie.it
Serie B - La Tema Sinergie Faenza torna al PalaCattani e ospita CasoriaLa Tema Sinergie è pronta ad un tour de force di partite che la vedrà scendere in campo tre volte in meno di una settimana. Si parte domenica alle 18 al PalaCattani con la ... pianetabasket.com
NEI LORO PASSI | Faenza tra i fotogrammi e le immagini nascoste degli Alleati BATTLEFIELD TOUR Domenica 25 gennaio 2026 | dalle 14.00 alle 17.30 Faenza 5 euro a persona (gratis fino a 14 anni) Prenotazioni al 388 8751513 ______ facebook