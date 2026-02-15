Faenza schianta Treviso quinto posto più vicino

Faenza ha battuto Treviso con un punteggio di 77-48, portandosi più vicino al quinto posto in classifica. La squadra ha dominato fin dall'inizio, grazie a un ritmo veloce e a una difesa solida. Tra i giocatori, Bocchetti ha segnato 11 punti, mentre Buranella ha contribuito con 3. Treviso ha faticato a trovare fluidità e non è riuscita a reagire alla pressione di Faenza.

IVMA Treviso 48 E-Work Faenza 77 NUOVA PALLACANESTRO TREVISO: Streri ne, Franceschini ne, Bocchetti 11, Prete ne, Buranella 3, Camara F., Baron 7, Camara Z ne. Falenczyk ne, Jacquot 12, Nicora 15. All.: Conte E-WORK FAENZA: Brzonova 15, Ciuffoli C. 4, Ronchi 4, Milanovic 2, Zanetti 15, Cosaro 2, Ciuffoli E. 4, Cappellotto 2, Guzzoni 10, Onnela 19. All.: Seletti Arbitri: Giuliani – Di Luzio Note. Parziali: 14-26; 26-52; 35-69. Tiri da 2: Treviso: 1027, Faenza: 3254; Tiri da 3: Treviso: 730, Faenza: 214; Tiri liberi: Treviso: 79, Faenza: 79; Rimbalzi totali: Treviso: 30, Faenza: 43 Vittoria doveva essere e vittoria è stata.