Ex soci di cantina sociale donano 1.700€ a Villa Diamante | acquistate carrozzine e rollator per gli ospiti

Gli ex soci della cantina sociale di Campegine hanno deciso di donare 1.700 euro a Villa Diamante, per acquistare carrozzine e rollator destinati agli anziani ospiti. La somma arriva da un gesto di solidarietà, che riprende un legame di lunga data tra le persone e il territorio. La donazione ha permesso di migliorare le attrezzature disponibili per chi ha bisogno di supporto durante le attività quotidiane.

Un Gesto di Solidarietà dal Passato: L'Eredità della Cantina Sociale di Campegine. Un inatteso atto di generosità ha raggiunto la cra Villa Diamante di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Gli ex soci della storica Cantina Sociale locale hanno devoluto 1.700 euro, permettendo l'acquisto di nove carrozzine e due rollator per gli ospiti della struttura. Un gesto che testimonia la continuità di un impegno sociale anche dopo la chiusura dell'attività, e un omaggio alla memoria del suo presidente, Fernando Conti. La Storia di una Cooperativa Radicata nel Territorio. La Cantina Sociale di Campegine, attiva fino al 2013, rappresentava un pilastro dell'economia e del tessuto sociale del territorio.